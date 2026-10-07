Kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề có nguy cơ phát sinh phức tạp trong công tác giải phóng mặt bằng

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến Công an 126 xã, phường. Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP chủ trì Hội nghị.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt chủ trì tại điểm cầu trung tâm CATP

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an; đại diện Chỉ huy các phòng chức năng CATP; Chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh nội địa; Trưởng Công an cấp xã, Phó Trưởng Công an cấp xã phụ trách an ninh và Tổ An ninh Công an các xã, phường.

Chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh, Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đang quyết liệt chỉ đạo tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong công tác GPMB, nhất là đối với các dự án, công trình trọng điểm. Đây là những dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện hệ thống hạ tầng và kiến tạo không gian đô thị của Thủ đô.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt phát biểu khai mạc Hội nghị.

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường chủ động nắm tình hình, tham mưu và triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT phục vụ công tác thu hồi đất, GPMB và thi công các dự án. Qua thực tiễn, nhiều đơn vị đã có cách làm chủ động, linh hoạt, chú trọng tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề có nguy cơ phát sinh phức tạp.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu Hội nghị tập trung làm rõ phạm vi, trách nhiệm, thẩm quyền của Công an cấp xã và các phòng nghiệp vụ trong công tác bảo đảm ANTT; hướng dẫn lực lượng ở cơ sở nắm chắc tình hình, rà soát các vấn đề có liên quan, chủ động tham mưu và xây dựng phương án phù hợp với từng địa bàn, từng vụ việc. Đồng thời, tăng cường trao đổi kinh nghiệm nhận diện những vấn đề phức tạp về ANTT trong công tác GPMB; nâng cao trách nhiệm của Công an cấp xã trong bảo đảm ANTT tại các mục tiêu, công trình trọng điểm về PCKB.

Thống nhất nhận thức, nâng cao kỹ năng thực tiễn

Tại Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Hữu Quyết, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa CATP đã truyền đạt các nội dung trọng tâm về công tác Công an bảo đảm ANTT trong quá trình thi công công trình; tham gia giải quyết khiếu kiện, bảo đảm ANTT trong quá trình GPMB. Nội dung tập huấn nhấn mạnh yêu cầu nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục và xây dựng phương án sát với tình hình thực tế.

Thượng tá Nguyễn Hữu Quyết, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa truyền đạt các nội dung tập huấn tại Hội nghị.

Đối với công tác giải quyết khiếu kiện, báo cáo viên tập trung hướng dẫn Công an cấp xã nhận diện, đánh giá, phân loại các vụ việc theo tính chất, mức độ, nguyên nhân và thẩm quyền giải quyết; tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, phối hợp các phòng, ban thuộc UBND xã, phường và các tổ chức có liên quan trong tuyên truyền, đối thoại, giải thích chính sách, qua đó góp phần giải quyết vụ việc từ sớm, ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh phức tạp về ANTT.

Cùng với đó, Hội nghị tập huấn công tác bảo đảm ANTT tại các mục tiêu, công trình trọng điểm về PCKB; hướng dẫn Công an cấp xã rà soát, đánh giá tình hình, chủ động xây dựng phương án và phối hợp với Phòng An ninh nội địa, các đơn vị nghiệp vụ trong phòng ngừa, xử lý các tình huống phát sinh.

Hội nghị cũng dành thời gian để đại diện các đơn vị trao đổi những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Trên cơ sở các vấn đề được nêu, báo cáo viên trực tiếp hướng dẫn, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền, góp phần thống nhất nhận thức và cách thức triển khai nhiệm vụ giữa các đơn vị.

Thông qua Hội nghị, đội ngũ chỉ huy, cán bộ trực tiếp làm công tác an ninh, nhất là lực lượng Công an cấp xã được củng cố kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và thống nhất phương pháp triển khai nhiệm vụ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu giải quyết khiếu kiện, bảo đảm ANTT trong quá trình GPMB, thi công công trình; đồng thời tăng cường khả năng chủ động phòng ngừa, ứng phó tại các mục tiêu, công trình trọng điểm về PCKB, giữ vững ANTT ngay từ cơ sở.