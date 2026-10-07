Khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực nữ lãnh đạo, quản lý cấp vụ

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực nữ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương tại các bộ, ngành, cơ quan Trung ương năm 2026. (Ảnh Moha)

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh, phụ nữ là một bộ phận quan trọng của nguồn nhân lực quốc gia; đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý ngày càng có vai trò quan trọng trong hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách. Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác cán bộ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, trí tuệ, bản lĩnh và kinh nghiệm, đóng góp ngày càng thực chất vào quá trình phát triển đất nước.

Tại chương trình, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cũng đã chia sẻ, trao đổi với các học viên về một số kết quả đạt được, những vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới đang đặt ra hiện nay và đề cập các giải pháp cần tập trung giải quyết. Cụ thể như: Khoảng cách trong lao động, việc làm, thu nhập của lao động nữ; vấn đề khoảng cách giới trong tiếp cận an sinh xã hội và cơ hội phát triển; tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới và những khuôn mẫu giới còn tồn tại; vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh; vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần của phụ nữ và trẻ em gái.

Thứ trưởng nhấn mạnh 5 giải pháp. Thứ nhất, thiết kế chính sách có trách nhiệm giới theo hướng bao trùm, tích hợp và đổi mới, thay đổi cách tiếp cận xây dựng, hoàn thiện chính sách từ "bảo vệ phụ nữ" sang "bảo đảm, thúc đẩy bình đẳng giới" trong toàn bộ hệ thống luật pháp, chính sách về lao động, việc làm; thay đổi cách tiếp cận về lồng ghép giới trong các chương trình, chính sách giảm nghèo.

Thứ hai, áp dụng cách tiếp cận ngân sách có trách nhiệm giới, bảo đảm giới được lồng ghép một cách nhất quán vào quá trình lập kế hoạch và quy trình ngân sách, trên cơ sở nhận diện các vấn đề giới cần giải quyết trong mỗi ngành, lĩnh vực, chương trình/đề án.

Thứ ba, chuyển đổi số một cách sâu rộng, toàn diện trong các lĩnh vực chính sách xã hội và giải quyết các vấn đề xã hội có đáp ứng giới. Chú trọng hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành về dân số, lao động và các nhóm đối tượng chính sách có phân tách theo giới tính, bảo đảm liên thông và kết nối để chia sẻ dữ liệu tự động; số hóa quy trình quản lý và triển khai chính sách.

Thứ tư, xây dựng và thực thi các chính sách, chương trình an sinh xã hội (việc làm, bảo hiểm xã hội, trợ giúp xã hội, dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là các dịch vụ về y tế, giáo dục, nhà ở) có đáp ứng giới hỗ trợ mọi người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em tiếp cận bình đẳng các dịch vụ xã hội cơ bản này, nhất là phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, lao động nữ di cư, công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Thứ sáu, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và chính sách xã hội; đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới trong phân công lao động.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà kỳ vọng, sau lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ trở thành những hạt nhân tích cực trong đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao chất lượng quản lý và thúc đẩy sự tham gia ngày càng thực chất của phụ nữ trong đời sống chính trị, quản lý nhà nước và phát triển kinh tế-xã hội.

Trong chương trình của lớp bồi dưỡng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã trình bày chuyên đề “Phụ nữ lãnh đạo trong một thế giới biến động: Nắm bắt cơ hội, kết nối nguồn lực, kiến tạo tương lai, đóng góp thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập”.

Cùng với đó, các học viên được cập nhật những nội dung mới về quản lý cán bộ, công chức, viên chức khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp; pháp luật về bảo vệ quyền con người, bình đẳng giới và vai trò của lãnh đạo cấp chiến lược trong bảo vệ nhóm yếu thế, cùng tham gia các hoạt động ngoại khóa.