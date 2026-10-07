Ngày 10/10, phát động phong trào mỗi người dân chọn ít nhất một môn thể thao để tập luyện

Phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Công điện số 69/CĐ-TTg ngày 7/10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lễ phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Theo Công điện, việc tổ chức lễ phát động nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội, từng bước đưa tập luyện thể dục, thể thao trở thành thói quen tự giác hằng ngày, góp phần chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tổ chức lễ phát động quy mô quốc gia

Lễ phát động sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc vào ngày 10/10/2026. Điểm cầu trực tiếp đặt tại Thủ đô Hà Nội, kết nối trực tuyến đồng thời tới các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố.

Thông điệp xuyên suốt của chương trình là sức khỏe nhân dân là nền tảng của chất lượng cuộc sống và sức mạnh quốc gia. Thông qua lễ phát động, các cơ quan, đơn vị được yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, cơ sở vật chất để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực rèn luyện thân thể, xây dựng môi trường làm việc năng động, văn minh, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ chương trình, kịch bản, nội dung, phương án tổ chức, kết nối đường truyền và các điều kiện cần thiết. Lễ phát động phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đồng thời ưu tiên huy động các nguồn lực xã hội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm điều phối tổng thể chương trình, tổ chức điểm cầu trực tiếp tại Hà Nội và bảo đảm các hoạt động hưởng ứng diễn ra đồng loạt tại các địa phương. Các hoạt động có thể gồm chạy, đi bộ đồng hành, thể thao tập thể và các hoạt động thể thao cộng đồng, tạo khí thế sôi nổi và sức lan tỏa rộng khắp.

Cùng với tổ chức sự kiện, công tác truyền thông trước, trong và sau lễ phát động được yêu cầu đẩy mạnh, qua đó lan tỏa thông điệp về lợi ích của việc thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao, từng bước hình thành ý thức tự giác rèn luyện trong cộng đồng.

Huy động người dân ở mọi lứa tuổi

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố được yêu cầu tổ chức điểm cầu tại địa phương, bảo đảm kết nối với điểm cầu trung tâm tại Hà Nội từ 6 giờ 30 phút ngày 10/10. Các hoạt động hưởng ứng được triển khai đồng thời với chương trình tại Hà Nội, bảo đảm an toàn và tiết kiệm.

Các địa phương cần huy động sự tham gia phù hợp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, thanh niên và người dân ở các lứa tuổi. Đồng thời, chủ động phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện cần thiết phục vụ sự kiện.

Sau lễ phát động, các địa phương tiếp tục phát triển phong trào, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân lựa chọn và duy trì ít nhất một môn thể thao phù hợp. Việc tập luyện được gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, hướng tới duy trì phong trào thường xuyên, thực chất, hiệu quả và bền vững.

Chú trọng thể dục, thể thao học đường

Một trong những yêu cầu được đặt ra là đưa phong trào rèn luyện thể chất đến với thế hệ trẻ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chỉ đạo các cơ sở giáo dục tích cực hưởng ứng lễ phát động, đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao học đường; khuyến khích và tạo điều kiện để mỗi học sinh, sinh viên lựa chọn môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị lực lượng vũ trang gương mẫu đi đầu tham gia lễ phát động, đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình diễn ra sự kiện.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và đường truyền phục vụ kết nối giữa điểm cầu trung tâm tại Hà Nội với các điểm cầu địa phương. Toàn bộ hệ thống phải được hoàn thành kết nối, kiểm tra và chạy thử trước ngày 9/10; bố trí nhân lực kỹ thuật tại các điểm cầu để giám sát và kịp thời xử lý sự cố.

Đưa phong trào đến từng gia đình, khu dân cư

Công điện cũng nhấn mạnh vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền trong việc biến một sự kiện phát động thành phong trào thường xuyên trong đời sống xã hội.

Thủ tướng giao Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về lễ phát động, góp phần tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, đưa thông điệp của chương trình lan tỏa sâu rộng.

Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp VNPT và các địa phương tổ chức truyền hình trực tiếp lễ phát động, bảo đảm hình ảnh, âm thanh giữa điểm cầu trung tâm và các điểm cầu địa phương được truyền dẫn ổn định, liên tục.

Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền; tổ chức tin, bài, phóng sự, chương trình chuyên đề và nội dung trên các nền tảng số, tập trung làm rõ lợi ích của việc tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên, đồng thời giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả và các gương điển hình.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các tổ chức thành viên phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vận động, tập hợp nhân dân hưởng ứng lễ phát động, đưa phong trào đến từng gia đình, khu dân cư và địa bàn cơ sở.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong rèn luyện thể chất, tiên phong tạo trào lưu sống khỏe, lành mạnh.

Việc tổ chức lễ phát động ngày 10/10 được đặt trong tổng thể triển khai Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về vai trò của thể dục, thể thao trong đời sống. Mục tiêu không chỉ dừng ở một hoạt động hưởng ứng đồng loạt, mà hướng tới hình thành thói quen vận động thường xuyên, đưa thể dục, thể thao trở thành một phần của đời sống hằng ngày, từ gia đình, nhà trường đến cơ quan, đơn vị và cộng đồng.