Chủ động từ cơ sở, nâng cao nhận thức người dân về PCCC

Đánh giá cán bộ bằng kết quả, giao việc lớn cho người có năng lực, đồng thời có cơ chế để phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài. Đây là những vấn đề nhận được nhiều quan tâm sau những gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV.