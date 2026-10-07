Chủ động từ cơ sở, nâng cao nhận thức người dân về PCCC
Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác PCCC, chính quyền nhiều địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp ngay từ cơ sở. Các mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng tiếp tục được củng cố, qua đó từng bước hình thành ý thức chủ động phòng ngừa, góp phần hạn chế nguy cơ cháy, nổ và thiệt hại ngay từ cơ sở.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chu-dong-tu-co-so-nang-cao-nhan-thuc-nguoi-dan-ve-pccc-421301.htm