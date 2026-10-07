Khai trương tổ hợp chăm sóc sức khỏe cho người già: Đưa bệnh viện về nhà

Dự buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình…

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương (bên trái ảnh) cùng Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Trung Anh.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: "HANDICO có sẵn một ngôi nhà rất đẹp ngay giữa trung tâm Hà Nội, chúng tôi mang y tế đến, các bạn Nhật Bản mang đến sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Để ở đây, các cụ được chăm sóc trọn vẹn và bình an. Chúng tôi có khu khám bệnh toàn diện để các cụ không phải chạy từ khoa này sang khoa khác. Có khu cấp cứu đầy đủ trang thiết bị với nhân viên y tế nhiều kinh nghiệm, phòng khám tim mạch, lão khoa, nội tiết mà các bác sĩ không chỉ đến từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội... Có khu phục hồi chức năng, vật lý trị liệu và dinh dưỡng riêng cho người cao tuổi. Có góc sinh hoạt, vận động để các cụ gặp nhau cho đỡ cô đơn...".

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu nhấn mạnh 3 điều trong quá trình vận hành tổ hợp là: Lấy người bệnh làm trung tâm; chăm người cao tuổi như chăm chính ông bà, bố mẹ mình - bằng sự tử tế và kiên nhẫn; chia sẻ mô hình này để nhiều nơi khác cùng làm được.

Việc triển khai dự án giải quyết trực tiếp nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện tại chỗ cho gần 100.000 dân cư khu vực Giảng Võ và các phường lân cận sau sáp nhập, góp phần giảm tải đáng kể cho các bệnh viện tuyến trên và gia tăng chỉ số hạnh phúc cho người dân Thủ đô.

Tổ hợp chăm sóc sức khỏe HANDICO Hà Nội được xây dựng trên diện tích khoảng 2.000m² với quy mô 9 tầng nổi và 2 tầng hầm (tổng diện tích sàn trên 8.000m²). Với tổng kinh phí đầu tư xây dựng và trang thiết bị vận hành khoảng 600 tỷ đồng, công trình được quy hoạch đồng bộ cho hành trình khám chữa bệnh, chăm sóc và điều trị khép kín.

Tại ba tầng khối đế là Phòng khám Đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Thành Công. Đây là mô hình phòng khám đa khoa hoàn chỉnh, hiện đại, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh từ cơ bản đến chuyên sâu của mọi người bệnh, đồng thời, phối hợp chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trong khu dưỡng cư của Tổ hợp. Phòng khám được trang bị hệ thống cận lâm sàng cao cấp như chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, nội soi, thăm dò chức năng..., sẵn sàng phục vụ khoảng 300 - 400 lượt khám mỗi ngày.

Mang theo tinh thần "Nơi tri thức hội tụ cùng y đức", phòng khám không chỉ là nơi khám, chữa bệnh cho người dân, mà còn là mô hình mẫu về chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cộng đồng cho học viên, sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội.

Công trình Tổ hợp chăm sóc sức khỏe khai trương nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), mang ý nghĩa xã hội thiết thực, là bước đi tiên phong trong việc hiện thực hóa các quyết sách lớn về an sinh xã hội, chủ động thích ứng với quá trình già hóa dân số và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Hà Nội.