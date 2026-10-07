Một số xe ô tô bị cấm lưu thông qua cầu Thăng Long

Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long từ ngày 9/10. Ảnh: Nhân Dân.

Giao thông qua cầu Thăng Long điều chỉnh từ ngày 9/10

Ngày 7/10, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, để bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cầu Thăng Long trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long (giai đoạn 2), từ ngày 9/10 đến hết ngày 10/11/2026, Thành phố sẽ thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long.

Nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ thi công và hạn chế nguy cơ ùn tắc trên tuyến, việc điều chỉnh phương án phân luồng giao thông qua cầu Thăng Long sẽ được thực hiện, các loại ô-tô tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, không bao gồm xe buýt, bị cấm lưu thông qua cầu Thăng Long từ 5 giờ đến 22 giờ hằng ngày.

Chú ý phương án phân luồng giao thông qua cầu Thăng Long

Đối với ô-tô từ đường gom phía bắc cầu Thăng Long, đoạn trước cổng B Khu công nghiệp Thăng Long, các phương tiện bị cấm rẽ phải lên cầu Thăng Long trong giờ cao điểm.

Các phương tiện từ đường gom và đường 6 (đường Bắc Thăng Long-Vực Dê) có nhu cầu qua cầu Thăng Long được hướng dẫn di chuyển theo lộ trình: đường gom cầu Thăng Long/đường 6-đường Anh Dũng/đường B2-đường Hoàng Sa-đường Võ Văn Kiệt-cầu Thăng Long.

Đối với xe buýt, phương án tổ chức giao thông cũng được điều chỉnh trong các khung giờ cao điểm. Các tuyến xe buýt được tổ chức chuyển hướng qua cầu Nhật Tân để sang khu vực phía bắc cầu Thăng Long, bảo đảm hoạt động vận tải hành khách công cộng trong thời gian thi công.

Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan cập nhật, bổ sung hệ thống biển phụ, biển chỉ dẫn phân luồng tại chỗ và từ xa, hoàn thành trước ngày 9/10. Đồng thời, các đơn vị rà soát, bổ sung sơn kẻ vạch tim đường gom cầu Thăng Long và phối hợp tuyên truyền phương án tổ chức giao thông trên các kênh thông tin giao thông.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội được giao điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt phù hợp; thông tin rộng rãi tới các đơn vị vận hành và người dân để chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình di chuyển.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến và tại các chốt phân luồng chủ động hướng dẫn, điều tiết phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tối đa nguy cơ ùn tắc.

Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị người tham gia giao thông chấp hành phương án phân luồng, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp trong thời gian tổ chức thi công.

Nguồn: Nhân Dân