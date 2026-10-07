Cần Thơ tập trung đẩy mạnh khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Ngày 7.10, Thường trực Thành ủy Cần Thơ có buổi làm việc với Sở Y tế thành phố về nhiệm vụ của ngành trong 9 tháng đầu năm và phương hướng công tác 3 tháng cuối năm 2026.

Người dân đến khám bệnh ở Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ

Theo Sở Y tế TP. Cần Thơ, trong 9 tháng đầu năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận hơn 8,7 triệu lượt người đến khám, hơn 710.000 lượt người điều trị nội trú; công suất sử dụng giường bệnh bình quân đạt hơn 85%.

Trong chuyển đổi số ngành y tế, có 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc diện triển khai đã thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử ở mức cơ bản. Đến nay, có 4 bệnh viện chính thức bỏ bệnh án giấy…

Đối với kỹ thuật chuyên sâu, ngành y tế thành phố đã triển khai thành công kỹ thuật ghép thận sau khi tiếp nhận chuyển giao từ Bệnh viện Trung ương Huế. Ngoài ra, theo quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thì Cần Thơ được xác định là trung tâm y tế chuyên sâu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

TP. Cần Thơ cũng được quy hoạch phát triển 4 bệnh viện chuyên khoa đảm nhiệm chức năng của vùng gồm: Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Tim mạch, Bệnh viện Phụ sản và Bệnh viện Nhi đồng. Bên cạnh đó, còn có một số trung tâm chuyên sâu khác.

Phụ sản là một trong những lĩnh vực y tế chuyên sâu phục vụ cho vùng ĐBSCL, được Cần Thơ đầu tư phát triển trong thời gian tới

Cũng theo Sở Y tế TP. Cần Thơ, thời gian qua, các đơn vị chuyên môn đã hướng dẫn rất kỹ cho 103 xã, phường thực hiện theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền về khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Dù vậy, sau khoảng 3 tháng thực hiện, có khoảng 33 xã, phường đạt tỉ lệ thấp.

Nguyên nhân do đây là năm đầu tiên thực hiện nên một số địa phương gặp khó khăn về hệ thống phần mềm chưa đồng bộ, nhập liệu còn hạn chế; vận động người cao tuổi tham gia khám còn trở ngại do khó khăn về đi lại. Ngoài ra, còn vướng mắc về định danh điện tử hoặc thiếu thiết bị thông minh…

Tuy nhiên, vẫn có những xã, phường nắm vững cách làm, đã chủ động thực hiện hiệu quả và đến nay có địa phương đã hoàn thành kế hoạch.

Theo lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ, qua số liệu báo cáo về tỉ lệ khám sức khỏe toàn dân, thành phố đạt khoảng 70,8%. Trong tuần tới, UBND thành phố sẽ có cuộc họp với các sở, ngành và các xã, phường để sơ kết, đánh giá thực hiện khám sức khỏe toàn dân thời gian qua. Đồng thời, đưa ra giải pháp tháo gỡ đối với các địa phương còn chậm.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến biểu dương các xã, phường đã thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh cho người dân. Đồng thời, cũng nhắc nhở một số địa phương tổ chức thực hiện còn hạn chế, cần nỗ lực hơn nữa.

Tới đây, TP. Cần Thơ định vị lại phương hướng phát triển của ngành y tế, chuyển mạnh tư duy từ “khám, chữa bệnh thụ động” sang “chủ động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân”.

Đồng thời định hướng phát triển y tế chuyên sâu gắn với du lịch chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng. Đây sẽ là điều kiện giúp Cần Thơ thu hút thêm du khách trong và ngoài nước, từng bước khẳng định vị thế về y tế chuyên sâu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.