Tăng tốc làm sạch dữ liệu đất đai
Thực hiện Chiến dịch 180 ngày cao điểm xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 30/6/2026 của UBND tỉnh, đến tháng 9/2026, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành chuẩn hóa, đồng bộ đầy đủ 3 khối thông tin đối với hơn 1,05 triệu thửa đất, đạt gần 80% tổng số thửa đất có trong cơ sở dữ liệu. Qua rà soát theo bộ tiêu chí mới của Cục Quản lý đất đai, toàn tỉnh có hơn 887.000/1.340.000 thửa đất đáp ứng đầy đủ yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”, đạt tỷ lệ hơn 66%.
Các cơ quan, địa phương đang tiếp tục tập trung thực hiện Chiến dịch, đẩy nhanh đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm tiến độ đề ra.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/tang-toc-lam-sach-du-lieu-dat-dai-261802.htm