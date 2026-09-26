Khu đất 'vàng' ở Hà Nội được phá dỡ lấy mặt bằng xây cao ốc 99 tầng

Video: Khu đất ‘vàng’ ở Hà Nội được phá dỡ sau đề xuất xây cao ốc 99 tầng.

Mới đây, liên danh gồm Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty Cổ phần Thaiholdings và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup) đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt quy hoạch, chấp thuận chủ trương nghiên cứu và lập dự án đầu tư Hanoi Twin Towers 99.

Dự án được đề xuất trên khu đất rộng khoảng 3,5ha tại số 5-7 Đào Duy Anh (Hà Nội), với tổng vốn đầu tư dự kiến 3-3,5 tỷ USD.

Hiện khu đất số 7 Đào Duy Anh là nơi tọa lạc của Khách sạn Kim Liên cùng các hạng mục dịch vụ đi kèm. Trong khi đó, khu đất số 5 đang được sử dụng cho hoạt động kinh doanh, thương mại và một số cơ sở dịch vụ.

Những ngày gần đây, nhiều công trình tại khu đất số 5 Đào Duy Anh được tháo dỡ, thu dọn mặt bằng. Bên trong khu đất, máy xúc cùng nhiều phương tiện, thiết bị được huy động để phá dỡ các hạng mục hiện hữu.

Việc tháo dỡ diễn ra trong bối cảnh khu đất được đề xuất phát triển tổ hợp Hanoi Twin Towers 99. Diện mạo khu vực thay đổi rõ rệt khi nhiều công trình cũ lần lượt được tháo dỡ, mặt bằng được dọn dẹp.

Theo phương án của liên danh, Hanoi Twin Towers 99 gồm hai tòa tháp cao khoảng 568m, mỗi tòa có 99 tầng nổi và toàn bộ tổ hợp có 6 tầng hầm. Dự án có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 880.000m², chưa bao gồm diện tích tầng hầm. Mật độ xây dựng dự kiến khoảng 35%. Với chiều cao khoảng 568m, nếu được triển khai theo đúng phương án đề xuất, hai tòa tháp sẽ vượt Petronas Twin Towers tại Malaysia, hiện cao 452m. Nhà đầu tư đặt mục tiêu đưa Hanoi Twin Towers 99 trở thành tổ hợp tháp đôi cao nhất thế giới và công trình cao thứ 6 trên toàn cầu.

Không chỉ tập trung vào chiều cao, dự án còn được định hướng phát triển theo mô hình tổ hợp đa chức năng. Các hạng mục dự kiến gồm trung tâm hội nghị quốc tế, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, casino, trung tâm thương mại, văn phòng hạng A, khách sạn 6 sao và khu nhà ở cao cấp.

Hồ sơ đề xuất cũng đưa ra một số hạng mục được định hướng xác lập các kỷ lục thế giới như vườn nhiệt đới ở độ cao lớn nhất thế giới, bảo tàng nghệ thuật số ở độ cao lớn nhất thế giới, hai sân đỗ trực thăng ở độ cao lớn nhất thế giới và đại sảnh trên không Sky Ballroom có quy mô lớn nhất thế giới.

Khu đất dự kiến xây dựng dự án nằm tại vị trí có vai trò kết nối quan trọng ở khu vực phía Nam khu vực trung tâm Hà Nội, gần trục Lê Duẩn, hầm chui Kim Liên, Công viên Thống Nhất và các tuyến giao thông hướng về phía Quốc lộ 1A. Việc triển khai dự án được nghiên cứu đồng bộ với định hướng chỉnh trang đô thị khu vực góc đường Lê Duẩn và hầm chui Kim Liên, hướng tới tổ chức lại không gian đô thị trên trục đường rộng 90m kết nối từ khu vực hầm Kim Liên đến Quốc lộ 1A.

Liền kề khu vực đang tháo dỡ là Khách sạn Kim Liên. Công trình này được hình thành từ năm 1961, tiền thân là Khách sạn Bạch Mai, sau đó mang tên Khách sạn Chuyên gia Kim Liên, từng phục vụ các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo phương án của nhà đầu tư, dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn quý III-IV/2030. Tuy nhiên, đây mới là tiến độ được đề xuất, thời gian triển khai thực tế còn phụ thuộc vào quá trình xem xét chủ trương đầu tư, quy hoạch, giải phóng mặt bằng và các thủ tục pháp lý liên quan.