Xã Quang Minh tập trung xử lý những vấn đề từ cơ sở

Ông Hoàng Anh Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh chủ trì buổi làm việc.

Nhiều vấn đề cần tháo gỡ từ cơ sở

Buổi làm việc diễn ra tại Nhà văn hóa thôn Chi Đông 1, do ông Hoàng Anh Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, các đồng chí được phân công phụ trách chi bộ cùng đại diện các cơ quan, đơn vị của xã; cấp ủy, trưởng thôn, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể của 3 thôn Chi Đông.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi những vấn đề thực tế tại địa bàn dân cư, trong đó có việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất của UBND thị trấn Chi Đông cũ; công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai, khởi công các dự án; vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự.

Đối với trụ sở và cơ sở vật chất của UBND thị trấn Chi Đông cũ, các đại biểu cho rằng cần rà soát hiện trạng, nhu cầu sử dụng để có phương án bố trí, khai thác phù hợp. Việc quản lý tài sản công cần được thực hiện chặt chẽ, đồng thời tận dụng hiệu quả những cơ sở vật chất hiện có, tránh để công trình bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng chưa tương xứng với nguồn lực.

Quang cảnh buổi làm việc.

Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án cũng được trao đổi từ thực tiễn địa bàn. Các thôn được yêu cầu tiếp tục tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân; chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để phối hợp giải quyết.

Theo yêu cầu đặt ra tại buổi làm việc, cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở thôn cần phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, phối hợp thực hiện các dự án. Những nội dung vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo kịp thời để các cơ quan chuyên môn của xã xem xét, tháo gỡ.

Không để việc ở thôn kéo dài, tồn đọng

Vệ sinh môi trường và an ninh trật tự là hai nội dung được yêu cầu duy trì thường xuyên tại các khu dân cư. Các thôn cần vận động người dân giữ gìn đường làng, ngõ xóm, thu gom rác đúng quy định, kịp thời xử lý các điểm tồn đọng rác thải, không để công tác vệ sinh chỉ được thực hiện theo từng đợt hoặc phong trào.

Đối với an ninh trật tự, cấp ủy, trưởng thôn và lực lượng chức năng được yêu cầu thường xuyên nắm tình hình nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh để phối hợp xử lý ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh vụ việc phức tạp.

Công tác phòng cháy, chữa cháy cũng được Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh yêu cầu các thôn quan tâm. Trong đó, cần chủ động rà soát nguy cơ mất an toàn, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ, nhất là tại khu dân cư và các hộ gia đình có nguy cơ cao.

Đại diện thôn Chi Đông 3 phát biểu ý kiến.

Lãnh đạo Công an xã Quang Minh phát biểu ý kiến.

Kết luận buổi làm việc, ông Hoàng Anh Tuấn yêu cầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ chủ chốt các thôn Chi Đông 1, Chi Đông 2, Chi Đông 3 phải sâu sát cơ sở, nắm chắc địa bàn, tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể mà người dân đang quan tâm.

Bí thư Đảng ủy xã Quang Minh nhấn mạnh yêu cầu rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ trong thực hiện nhiệm vụ. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết; nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất hướng xử lý, không để công việc kéo dài, tồn đọng từ cơ sở.

Đối với vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy, các thôn được yêu cầu xác định đây là những nhiệm vụ thường xuyên, gắn với trách nhiệm của cấp ủy, trưởng thôn, các đoàn thể và từng hộ dân.

Qua buổi làm việc, Đảng ủy xã Quang Minh yêu cầu các thôn Chi Đông tập trung xử lý những vấn đề xuất phát từ thực tiễn khu dân cư, qua đó tạo chuyển biến rõ hơn về môi trường, an ninh, trật tự và hiệu quả quản lý, sử dụng cơ sở vật chất công trên địa bàn.