Chính phủ yêu cầu ban hành Nghị quyết về Trung tâm dữ liệu và điều hành giao thông trước 28/9

Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông hướng tới hình thành hệ thống quản trị giao thông thống nhất, liên thông trên toàn quốc, từng bước ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để phân tích, dự báo và điều hành giao thông theo thời gian thực.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo. Ảnh: chinhphu.vn

Thúc tiến ban hành Nghị quyết triển khai Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông

Ngày 25/9/2026, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 498/TB-VPCP, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ĐU ngày 12/6/2026 của Đảng ủy Chính phủ.

Nghị quyết này nhằm triển khai cơ chế, chính sách thực hiện Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo yêu cầu tại cuộc họp, Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, bảo đảm các nhiệm vụ được xác định rõ, có tính khả thi và không trùng lặp. Dự thảo được yêu cầu hoàn thiện để trình ban hành trước ngày 28/9/2026.

Đây là bước tiếp theo sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 456/QĐ-TTg ngày 20/3/2026 phê duyệt Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 456/QĐ-TTg ngày 20/3/2026, nhằm đẩy nhanh chuyển đổi số trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và từng bước hiện đại hóa hoạt động giám sát, điều hành giao thông. Ngày 12/6/2026, Đảng ủy Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05-NQ/ĐU để chỉ đạo triển khai một số giải pháp thực hiện Đề án.

Trong quá trình triển khai, Bộ Công an được xác định là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương xác định từng nội dung công việc, đơn vị chủ trì và cơ chế phối hợp. Yêu cầu đặt ra là mỗi nhiệm vụ phải được phân công rõ cơ quan chủ trì, đồng thời bảo đảm tiến độ đối với các nhiệm vụ có tính cấp bách.

Các bộ, ngành, địa phương phải triển khai nhiệm vụ theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật đối với từng dự án đầu tư, đồng thời bảo đảm chất lượng, kết nối liên thông đồng bộ, an toàn, hiệu quả, không trùng lặp nhiệm vụ, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực.

Bảng điện tử LED và hệ thống camera AI vận hành giao thông tại Hà Nội, cung cấp thông tin hướng dẫn hướng đi (Tây Tựu, Đại học Quốc gia, Xuân Phương) và trạng thái giao thông thời gian thực.

Giao thông được quản lý trên nền tảng dữ liệu

Theo Đề án, Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông hướng tới hình thành hạ tầng phục vụ đồng thời nhiều hoạt động: quản lý giao thông, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành.

Trọng tâm của mô hình là tăng khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý giao thông. Dữ liệu từ các hệ thống giám sát, phương tiện và nền tảng liên quan được định hướng tích hợp để phục vụ chỉ huy, điều hành và xử lý các tình huống giao thông.

Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn cũng được xác định là những công nghệ được ứng dụng trong quá trình hiện đại hóa hệ thống. Theo định hướng của Đề án, công nghệ có thể hỗ trợ phân tích, dự báo, phát hiện vi phạm, điều phối giao thông và cung cấp các dịch vụ giao thông số cho người dân, doanh nghiệp.

Lộ trình triển khai được đặt trong hai mốc lớn: Giai đoạn 2026-2030 tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống theo Đề án; Tầm nhìn đến năm 2050 hướng tới tiếp tục hiện đại hóa, mở rộng và hoàn thiện hệ thống quản trị giao thông số.

Việc thúc tiến ban hành Nghị quyết trước ngày 28/9 là bước cụ thể hóa kế hoạch triển khai Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông. Trong đó, yêu cầu về kết nối liên thông, an toàn, hiệu quả và không trùng lặp nhiệm vụ được đặt song song với yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, tạo cơ sở để các bộ, ngành và địa phương triển khai những phần việc được phân công.