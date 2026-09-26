Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nghe nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị báo cáo tiến độ triển khai dự án - Ảnh: Đ.V

Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (quy mô cấp 4C, tổng mức đầu tư phần xây dựng hơn 5.821 tỉ đồng theo phương thức PPP), hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 267,52 ha/267,974 ha (đạt trên 99,8%).

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà đơn vị thi công dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị - Ảnh: Đ.V

Hầu hết các hạng mục trọng yếu đều đạt tiến độ, như: Đường cất hạ cánh và đường lăn đạt 90%; nhà ga hành khách đạt 87%; đài kiểm soát không lưu đạt 87%. Việc di dời 2 trạm phát sóng BTS cũng đã đạt tiến độ 80% và đường dây điện 110kV đang hoàn thiện các công đoạn cuối.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ Cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1 - Ảnh: Đ.V

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị xã Cửa Việt xử lý dứt điểm 0,454ha mặt bằng còn lại trước ngày 10/10/2026; giao các đơn vị liên quan đôn đốc nhà thầu hoàn thiện toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, quyết tâm thực hiện thành công chuyến bay thử nghiệm vào ngày 15/10. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các điều kiện an toàn cao nhất về chuyên môn và kỹ thuật hàng không.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra hiện trạng Cảng Cửa Việt - Ảnh: Đ.V

Tiếp đó, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 (đoạn từ Cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1 dài 13,8km). Dự án hiện đang gặp khó khăn do dừng Hiệp định vay vốn WB từ cuối năm 2022 và thi công dở dang.

Căn cứ kết luận của Thanh tra Chính phủ, tỉnh Quảng Trị đã chủ động báo cáo Bộ Tài chính xem xét, đề xuất Trung ương bố trí 748 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 để đầu tư hoàn thiện, tháo gỡ triệt để điểm nghẽn giao thông và tránh lãng phí nguồn lực đã đầu tư.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nghe báo cáo tiến độ dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây (giai đoạn 1) - Ảnh: Đ.V

Đối với dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây (giai đoạn 1) có chiều dài 48km, tổng mức đầu tư 2.731,8 tỉ đồng, thời gian thực hiện 2021-2027. Hiện, dự án đã bàn giao mặt bằng được 45,25km (đạt 94,3%), khối lượng xây lắp lũy kế đạt 50,89% (tương đương 822,7 tỉ đồng) và đã hoàn thành 8/10 khu tái định cư. Trong đó, cầu Thạch Hãn 1 đã hoàn thiện phần mố, trụ và bản mặt cầu; cầu Thạch Hãn 2 hoàn thành đúc dầm và các trụ chính.

Dự án Đường ven biển kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây (giai đoạn 1) đang được thi công - Ảnh: Đ.V

Sau khi kiểm tra thực địa tại các công trình, dự án, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc các công trình, dự án còn rất lớn và thời tiết đang bước vào mùa mưa bão. Do đó, đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương và các ngành chức năng phải hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Trọng tâm là phải dốc toàn lực cho công tác giải phóng mặt bằng, xem đây là khâu đột phá; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác vận động, nhìn thẳng vào những vướng mắc của người dân để đối thoại, giải quyết thấu tình, đạt lý, bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng của Nhân dân trên tinh thần "Kỷ cương-Trách nhiệm-Vì Nhân dân phục vụ".