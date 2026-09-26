Cần Thơ quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công, siết quản lý tài sản công

Phối cảnh tuyến đường vành đai phía Tây Cần Thơ (ảnh minh họa).

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đã ký Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 21/9/2026, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao, nhưng phải đồng thời bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và hiệu quả sử dụng vốn. Thành phố tập trung hoàn thành đúng hoặc vượt tiến độ các công trình trọng điểm; ưu tiên dự án kết nối nội vùng, liên vùng, logistics và giao thông công cộng.

TP Cần Thơ cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, đất đai và đầu tư xây dựng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương.

Các sở, ban, ngành và UBND xã, phường phải xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hằng năm và theo giai đoạn; rà soát, cắt giảm khoản chi chưa thực sự cần thiết, kiểm soát chặt mua sắm tài sản, hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, khánh tiết và các khoản chi hành chính.

Kế hoạch còn đặt yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong quản lý, sử dụng nguồn lực, qua đó vừa thúc đẩy đầu tư hạ tầng, vừa hạn chế thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước trên địa bàn TP Cần Thơ.