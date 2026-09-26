Xã An Phước thông tin đến người dân kế hoạch thu hồi đất thực hiện Dự án Thành phố Amata Long Thành

Chủ tịch UBND xã An Phước Đoàn Minh Trí thông tin đến người dân về Dự án Thành phố Amata Long Thành. Ảnh: CTV

Dự án Thành phố Amata Long Thành có quy mô hơn 700ha, do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng đô thị Long Thành Riverside làm nhà đầu tư. Theo thông tin của xã An Phước, dự án liên quan hơn 2,6 ngàn thửa đất của hơn 1 ngàn tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Với khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, việc công khai thông tin, phổ biến chính sách và giải đáp các vấn đề người dân quan tâm ngay từ đầu được địa phương xác định là yêu cầu quan trọng.

Người dân xã An Phước trao đổi vấn đề quan tâm tại hội nghị. Ảnh: CTV

Tại hội nghị, nhiều người dân đồng tình với chủ trương triển khai dự án, tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố. Bên cạnh đó, người dân cũng đề nghị làm rõ cách xác định giá đất bồi thường; việc kiểm đếm nhà cửa, cây trồng và các chính sách hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Ông Nguyễn Văn Trai, người dân xã An Phước nêu ý kiến, người dân ủng hộ các dự án vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhưng người dân cũng rất quan tâm đến chính sách bồi thường và tái định cư khi thu hồi đất.

Theo UBND xã An Phước, sau bước phổ biến kế hoạch, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan như thông báo thu hồi đất, đo đạc, kiểm đếm và xác minh hồ sơ của từng trường hợp. Đây là cơ sở để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Chủ tịch UBND xã An Phước Đoàn Minh Trí cho biết: Địa phương sẽ bố trí cán bộ tiếp nhận ý kiến của người dân hằng ngày. Với những nội dung chưa được giải đáp thỏa đáng, lãnh đạo UBND xã sẽ tiếp công dân vào sáng thứ Tư hằng tuần để ghi nhận, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền.

Theo ông Huỳnh Tấn Lộc, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai, đây là dự án quan trọng, góp phần phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, mở rộng không gian đô thị của thành phố. Trong quá trình giải phóng mặt bằng, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục công khai thông tin, giải đáp vướng mắc và vận động người dân phối hợp đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường.

Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai Huỳnh Tấn Lộc thông tin về kế hoạch đo đạc, kiểm đếm. Ảnh: CTV

Ông Diệp Trường Vũ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thông tin về đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng. Ảnh: CTV

Trước đó, ngày 14-9-2026, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2730/QĐ-UBND cho phép tiếp tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án. Thành phố cũng yêu cầu việc kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất phải chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi.

Ngày 16-9-2026, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 263/KH-UBND về thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án. Theo kế hoạch giao trong tháng 9-2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Nai và UBND xã An Phước hoàn thành xây dựng kế hoạch thu hồi đất, thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tổ chức phổ biến chủ trương thu hồi đất, tiếp nhận ý kiến của người dân và ban hành thông báo thu hồi đất. Từ tháng 10 đến tháng 12-2026, các đơn vị tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư; ban hành quyết định thu hồi đất, tiếp nhận bàn giao mặt bằng và thực hiện thu hồi đất theo quy định đối với trường hợp không chấp hành.