“Rõ người, rõ việc” trong Chiến dịch 120 ngày đêm chuẩn hóa thông tin đất đai

Ngay sau khi có chỉ đạo của cấp trên, UBND xã Xuân Quang đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai chiến dịch; thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và các tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng nhóm đối tượng, từng khu vực địa bàn, gắn trách nhiệm cán bộ phụ trách với kết quả thực hiện.

UBND xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh phương pháp thực hiện và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, Nhân dân.

Quá trình thực hiện, do địa bàn rộng, khối lượng hồ sơ đất đai lớn, trong khi lực lượng chuyên môn còn mỏng khiến việc chuẩn hóa dữ liệu đất đai gặp nhiều áp lực. Mặt khác, nhiều hồ sơ thiếu thông tin, giấy chứng nhận bị thất lạc, người sử dụng đất không có mặt tại địa phương hoặc có những biến động chưa được cập nhật kịp thời...

Trước thực tế đó, xã Xuân Quang đã thực hiện theo phương thức cuốn chiếu. Các nhiệm vụ được chia nhỏ theo từng khu vực, nhóm hồ sơ và loại đất. Ban Chỉ đạo cùng các tổ công tác được giao phụ trách cụ thể từng địa bàn. Tiến độ được kiểm tra thường xuyên để kịp thời điều chỉnh nhân lực khi phát sinh “điểm nghẽn”.

Ông Nguyễn Quang Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân Quang cho biết: “Đặt yêu cầu chính xác của dữ liệu lên hàng đầu nên chúng tôi thực hiện theo phương châm “làm đến đâu chắc đến đó”, ưu tiên xử lý những nhóm dữ liệu lớn, hồ sơ phức tạp và các trường hợp thiếu thông tin”.

Hiệu quả của cách làm được thể hiện qua những con số cụ thể. Đối với diện tích đất do UBND xã quản lý, đã kê khai đăng ký, quét hồ sơ và hoàn thiện sản phẩm đối với 5.561/5.561 thửa đất; UBND xã đã bàn giao hồ sơ dạng file quét về Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Bảo Thắng để cập nhật theo quy định.

Đối với 32.604 thửa đất đã quy chủ, không thuộc diện UBND xã quản lý, UBND xã đã thành lập các tổ công tác phụ trách theo địa bàn để thu thập hồ sơ dạng file quét và hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký, kê khai.

Kết quả cụ thể: đã thu thập file quét, cập nhật lên hệ thống 8.007/8.007 thửa đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trong 24.527 thửa đất chưa đăng ký, đã có 24.527/24.527 thửa ký đơn, quét đơn đăng ký và ký thông báo xác nhận của UBND xã; với 70 thửa đất không có thông tin (không còn tồn tại), UBND xã gửi danh sách các thửa không tìm thấy thông tin cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Bảo Thắng.

Kết quả đạt được của Chiến dịch 120 ngày đêm chuẩn hóa thông tin đất đai ở Xuân Quang có sự vào cuộc của nhiều lực lượng. Công an xã hỗ trợ xác minh thông tin công dân, nơi cư trú và quan hệ hộ gia đình; các tổ công tác đến từng hộ dân để hướng dẫn, thu thập hồ sơ và xác nhận thông tin; Bí thư chi bộ, trưởng thôn và lực lượng cơ sở cùng tham gia rà soát, đối chiếu các trường hợp còn thiếu hoặc sai lệch dữ liệu.

Trung tá Phạm Đình Tuân - Trưởng Công an xã Xuân Quang cho biết: “Trên cơ sở phân công của Ban Chỉ đạo, công an xã phối hợp với các tổ công tác và lực lượng ở thôn rà soát, đối chiếu thông tin về nhân khẩu, nơi cư trú, quan hệ hộ gia đình và chủ sử dụng đất. Những trường hợp chưa rõ thông tin được xác minh cụ thể, trao đổi với các lực lượng liên quan để bảo đảm thống nhất trước khi cập nhật vào hệ thống”.

Mục tiêu của việc chuẩn hóa dữ liệu không chỉ là hoàn thành chiến dịch đúng tiến độ mà còn xây dựng nền tảng dữ liệu có độ chính xác cao phục vụ quản lý Nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Cách làm của xã Xuân Quang đã góp phần bảo đảm dữ liệu đất đai “đúng, đủ, sạch, sống”, tạo điều kiện cập nhật, đồng bộ với cơ sở dữ liệu dân cư, đồng thời hạn chế tình trạng thiếu hoặc sai lệch thông tin trong hồ sơ địa chính.

Từ chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu đất đai ở Xuân Quang cho thấy, những nhiệm vụ lớn không nhất thiết phải bắt đầu bằng nguồn lực lớn, mà cần bắt đầu từ việc phân công đúng người, đúng việc; xác định rõ địa bàn, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm.

Trình bày: Hương Giang