Khánh Hòa có thêm khu nghỉ dưỡng 1.600 tỷ đồng ở Vĩnh Hy

Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy được khởi công sáng ngày 25/9. Sự kiện có sự tham dự của ông Lâm Đông - Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa, ông Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam (thành viên BIM Group) làm chủ đầu tư. Quy mô dự án dự kiến gồm 100 biệt thự cao cấp cùng tổ hợp nhà hàng, spa... với tổng vốn đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng,

Các đại biểu dự lễ khởi công dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh, Vĩnh Hy sở hữu tiềm năng lớn với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, nước biển trong xanh. Khu vực này nằm trong Vườn Quốc gia Núi Chúa, nơi có hệ sinh thái rừng đặc trưng và sự giao hòa độc đáo giữa rừng và biển. Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, đến nay dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy đã được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại lễ khởi công.

Để dự án triển khai hiệu quả, ông Trịnh Minh Hoàng yêu cầu chủ đầu tư phải tuân thủ quy hoạch và hồ sơ pháp lý, bảo đảm xây dựng phù hợp với địa hình nhằm hạn chế tối đa tác động đến cảnh quan tự nhiên. Đồng thời, doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền và cộng đồng, ưu tiên sử dụng nguồn lao động tại chỗ cũng như bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng, sau khi hoàn thành, dự án này sẽ góp phần phát triển hạ tầng du lịch chất lượng cao cho địa phương.

Về phía đơn vị phát triển, bà Nguyễn Thu Hương, Phó Tổng Giám đốc BIM Group phụ trách tại tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh giá trị lớn nhất của Vĩnh Hy là cảnh quan và bản sắc vùng đất.

Bà Nguyễn Thu Hương, Phó Tổng giám đốc BIM Group thông tin về dự án tại lễ khởi công.

Theo bà Hương, một công trình có thể xây dựng trong vài năm, nhưng một vùng đất cần được gìn giữ qua nhiều thế hệ. “Do đó, việc nghiên cứu quy hoạch và kiến trúc phải nương theo tự nhiên, kết hợp hài hòa giữa giá trị văn hóa địa phương với định hướng kiến trúc xanh để kiến tạo nên những giá trị bền vững”, bà Hương nói.

Khi đi vào hoạt động, khu nghỉ dưỡng hướng tới nhóm du khách ưu tiên sự riêng tư, mong muốn hòa mình với đời sống bản địa và có những trải nghiệm sâu sắc về ẩm thực, chăm sóc thân - tâm.