Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định, quản lý chi phí đầu tư phát triển đô thị

Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) cho biết, Thông tư hợp nhất bao gồm nội dung chủ yếu của hai thông tư về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị, gồm Thông tư số 12/2017/TT-BXD ngày 30/11/2017 và Thông tư số 16/2026/TT-BXD ngày 29/4/2026.

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị. (Ảnh minh họa)

Thông tư hợp nhất sẽ hướng dẫn xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị, bao gồm: Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị và một số chi phí khác có liên quan.

Đối với quy định về xác định chi phí, thông tư nêu rõ các chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị xác định theo dự toán. Cụ thể, chi phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị xác định bằng dự toán chi phí trên cơ sở nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nội dung, khối lượng công việc phải thực hiện và khoản mục chi phí theo hướng dẫn kèm theo thông tư.

Trường hợp phải điều chỉnh hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thì chi phí điều chỉnh xác định theo dự toán không vượt quá 70% giá trị dự toán được duyệt (đối với công việc phải xác định bằng dự toán).

Chi phí công bố quyết định công nhận khu vực phát triển đô thị xác định bằng dự toán nhưng không lớn hơn 2% chi phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị tương ứng.

Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn, chi phí thẩm tra dự toán xác định trên cơ sở vận dụng các quy định có liên quan…

Đối với quy định về quản lý chi phí, UBND các cấp chỉ đạo việc lập kế hoạch vốn cho các công việc nêu tại Điều 1 của thông tư này thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

Nguồn vốn để thực hiện các công việc trên được cân đối từ nguồn vốn ngân sách của địa phương hoặc huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trường hợp thuê tư vấn thực hiện lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thì dự toán được tính thêm thuế giá trị gia tăng, chi phí quản lý thông qua hợp đồng tư vấn.

Nội dung hợp đồng tư vấn lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng.

Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm thực hiện việc xác định, thẩm tra chi phí tư vấn lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị.

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng vốn Nhà nước để xác định và quản lý chi phí lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị, cùng một số chi phí khác có liên quan.