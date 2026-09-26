Sân vận động 60.000 chỗ dần thành hình dưới mái vòm nghìn tấn

Sân PVF được xây dựng tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, nằm trong quần thể tổ hợp thể thao - dịch vụ rộng 92 ha.

Dự án do Bộ Công an khởi công xây dựng ngày 19-10-2025, được đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 3-2027.

Những ngày vừa qua, nhà thầu triển khai hệ thống cáp kích rút tại bốn cụm trụ để đưa kết cấu mái lên vị trí lắp đặt.

Được biết, hai dầm vòm thép chính có chiều dài khoảng 373m, rộng 5m và sâu 10,7m. Tổng khối lượng hệ kết cấu mái lên tới khoảng 8.600 tấn.

Những cấu kiện thép khổng lồ được liên kết thành hệ mái có khẩu độ lớn, tạo nên phần “xương” bao phủ phía trên các khán đài.

Sau khi được nâng lên độ cao thiết kế, hệ mái được cố định và ổn định trên bốn cụm trụ chính.

Hệ thống khán đài A, B, C, D đã cơ bản định hình. Các khu vực chức năng dành cho vận động viên, trọng tài, báo chí, khách VIP, kỹ thuật và điều hành cũng được bố trí trong tổng thể công trình.

Bên trong sân vận động, những tầng khán đài đang từng bước hoàn thiện. Các lối tiếp cận và đường thoát hiểm được bố trí theo thiết kế.

Không chỉ phục vụ bóng đá, sân PVF được định hướng trở thành địa điểm tổ chức các giải đấu và sự kiện quy mô lớn. Hệ thống mái đóng mở giúp không gian thi đấu chủ động hơn trước điều kiện thời tiết.

Công trường vẫn đang được triển khai đồng thời nhiều hạng mục. Hàng nghìn kỹ sư, công nhân và máy móc được huy động để đưa dự án về đích theo kế hoạch.

Sân vận động PVF nằm trên đường tỉnh 379, kết nối cầu Thanh Trì và đường Vành đai 3.

Sau khi hoàn thành, sân PVF sẽ trở thành một trong những công trình thể thao có quy mô lớn tại khu vực phía Đông Hà Nội, phục vụ các sự kiện thể thao và hoạt động quy mô lớn.