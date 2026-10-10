Tăng tốc các dự án trường liên cấp

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Nam Thành thi công các hạng mục thuộc Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mường Pồn.

Những ngày đầu tháng 10, công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mường Pồn (xã Mường Pồn) luôn trong nhịp độ khẩn trương. Tiếng máy xúc, máy ủi, tiếng xe vận chuyển vật liệu liên tục. Trên diện tích khoảng 6,5ha, các hạng mục của ngôi trường đang từng bước hình thành.

Khởi công cuối tháng 3/2026, dự án có tổng mức đầu tư 275 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt tập trung cho khoảng 1.085 học sinh. Công trình gồm các khối nhà học, khu nội trú, nhà ăn, bếp, nhà công vụ giáo viên, nhà đa năng kết hợp bể bơi, khối hành chính, hiệu bộ, thư viện và các hạng mục phụ trợ.

Ngay sau khi dự án khởi công, cấp ủy, chính quyền xã Mường Pồn tập trung tuyên truyền, vận động người dân, tạo đồng thuận trong quá trình giải phóng mặt bằng. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ mặt bằng được bàn giao cho nhà thầu. Có mặt bằng sạch, nhà thầu tập trung nguồn lực thi công dự án.

Ông Nguyễn Văn Vui, Chỉ huy trưởng công trình, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Nam Thành cho biết: “Công ty bố trí gần 200 lao động duy trì thường xuyên trên công trường. 8 máy xúc, 3 máy ủi, 3 máy lu và 2 cẩu tháp được huy động phục vụ thi công. Không chờ hoàn thành từng phần việc mới chuyển sang hạng mục tiếp theo, các tổ, đội được bố trí thi công đồng thời. Cẩu tháp được đưa vào sử dụng nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển vật liệu, cấu kiện; máy móc cơ giới được tăng cường để đẩy nhanh san nền và thi công các hạng mục”.

Đến nay, khối lượng san nền đạt khoảng 90%; giá trị thực hiện đạt trên 20% giá trị hợp đồng. Nhà thầu đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ phần thô trước ngày 30/11/2026 và bàn giao công trình trước ngày 30/6/2027, sớm hơn khoảng 2 tháng so với kế hoạch.

Tương tự, tại công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Na Sang (xã Na Sang), nhiều hạng mục đã bắt đầu định hình. Dự án triển khai trên diện tích 5,4ha, tổng mức đầu tư 275 tỷ đồng, với quy mô lớn, gồm khối phòng học liên cấp, khu nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, nhà ăn, bếp tập thể, khu hiệu bộ, thư viện, sân thể thao, bể bơi cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Những ngày đầu triển khai, dự án gặp một số vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của người dân, khó khăn được tháo gỡ, toàn bộ mặt bằng được bàn giao cho nhà thầu. Từ đó, công trường chuyển sang giai đoạn thi công cao điểm. Đơn vị thi công bố trí khoảng 320 lao động duy trì thường xuyên, chia thành 8 tổ, đội. Máy móc, phương tiện được bố trí phục vụ thi công liên tục. Các hạng mục được triển khai đồng thời, bám sát đường găng tiến độ. Đến nay, san nền đã hoàn thành 100%; 11 hạng mục hoàn thành phần móng; 4 hạng mục cơ bản hoàn thành tầng 1, đang lên cột tầng 2. “Nhà thầu xác định đây là công trình trọng điểm nên phải tập trung tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, không để bị gián đoạn. Mục tiêu hoàn thành 100% phần thô trước Tết Nguyên đán năm 2027, sau đó tập trung hoàn thiện để bàn giao công trình trước ngày 30/6/2027”. - Ông Nguyễn Văn Mạnh, Chỉ huy trưởng công trường, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Nam Thành chia sẻ.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, cùng với tập trung nhân lực, máy móc, đơn vị thi công chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn vật liệu. Theo ông Mạnh, công ty đã đặt hàng với các nhà cung cấp, chủ động nguồn gạch, cát, sắt thép, xi măng… nhằm hạn chế tối đa nguy cơ thiếu vật liệu, không để gián đoạn thi công, ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Hai công trình trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại xã Mường Pồn và xã Na Sang đều do Công an tỉnh làm chủ đầu tư. Để đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư, Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan bám sát công trường, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Trước đặc thù địa hình vùng cao, thời tiết diễn biến phức tạp, nguồn nhân lực thi công tại địa bàn còn hạn chế... là những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ. Công an tỉnh yêu cầu nhà thầu chủ động phương án nhân lực, máy móc, vật liệu; tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thực tế, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất lượng và an toàn lao động.

Sau 10 trường đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, 5 trường phổ thông nội trú liên cấp còn lại đang tiếp tục được Điện Biên tập trung nguồn lực để về đích theo kế hoạch. Những ngôi trường đang dần thành hình không chỉ là những công trình về cơ sở vật chất, mà còn cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước chăm lo, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên giới. Khi cấp ủy, chính quyền, chủ đầu tư, nhà thầu và người dân cùng chung trách nhiệm, từng điểm nghẽn được tháo gỡ, từng phần việc được đẩy nhanh. Những ngôi trường liên cấp đang từng bước hoàn thiện, tạo thêm nền tảng để học sinh vùng cao được học tập, sinh hoạt trong những ngôi trường khang trang, an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới.