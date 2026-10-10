Có gì trong dự án Safari Ba Vì hơn 6.500 tỷ của Sun Group

Phối cảnh cổng vào công viên Safari Ba Vì. Nguồn: Chủ đầu tư.

Chiều 9/10, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố danh mục các công trình, dự án khánh thành, khởi công và triển khai 18 công trình, dự án tiêu biểu, trong đó có dự án công viên Safari Ba Vì. Đáng chú ý, đây là dự án du lịch theo mô hình công viên safari đầu tiên ở phía Bắc.

Dự án công viên Safari Ba Vì do Tập đoàn Sun Group là chủ đầu tư, triển khai tại xã Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km về phía Tây. Dự án có diện tích khoảng 299 ha, tổng mức đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng.

Dự án nằm ngoài phạm vi Vườn quốc gia Ba Vì, hướng tới mô hình công viên bán hoang dã kết hợp bảo tồn động vật và trải nghiệm thiên nhiên.

Theo thông tin được công bố, 81,8% diện tích công viên sẽ dành cho cây xanh và mặt nước. Không gian được tổ chức thành nhiều khu chức năng, phục vụ hoạt động tham quan, vui chơi, nghiên cứu và giáo dục môi trường.

Trọng tâm của dự án là khu nuôi thả và chăm sóc động vật, được thiết kế theo hướng mô phỏng sinh cảnh tự nhiên của các loài. Khu vực này dự kiến tổ chức các hoạt động tham quan, tìm hiểu tập tính động vật, kết hợp những chương trình biểu diễn.

Bên cạnh đó, công viên có khu vui chơi giải trí với các hoạt động khám phá bằng nhiều phương tiện vận chuyển khác nhau. Khu phòng khám, nghiên cứu và giáo dục được định hướng phục vụ hoạt động tìm hiểu thế giới động vật, triển lãm và các chương trình ngoại khóa dành cho học sinh, du khách.

Theo định hướng quy hoạch, hệ thống cây xanh và mặt nước được bố trí xen kẽ giữa các phân khu, tạo không gian sinh thái và môi trường sống cho động vật. Dự án do PGAV Destinations, đơn vị tư vấn thiết kế của Mỹ, tham gia.

Khi hoàn thành, Safari Ba Vì đặt mục tiêu đón khoảng 6 triệu lượt khách mỗi năm. Đây là quy mô khách dự kiến do chủ đầu tư công bố, chưa phải lượng khách thực tế.

Ngoài hoạt động du lịch, dự án được kỳ vọng tạo thêm việc làm và mở rộng các hoạt động dịch vụ tại địa phương.

Theo kế hoạch được công bố, giai đoạn xây dựng có thể cần khoảng 400-500 lao động, còn giai đoạn vận hành dự kiến sử dụng khoảng 700-1.000 lao động. Người dân địa phương cũng có thể tham gia các dịch vụ hỗ trợ như lưu trú, ăn uống, vận chuyển và cung cấp sản phẩm đặc trưng.