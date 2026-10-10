Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm Trường PTNT Tiểu học - THCS Sam Mứn

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tới thăm Trường PTNT Tiểu học - THCS Sam Mứn.

Tham gia cùng đoàn có lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với thầy, trò Trường PTNT Tiểu học - THCS Sam Mứn.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Trường PTNT Tiểu học - THCS Sam Mứn cho biết, năm học 2026 - 2027, nhà trường có 31 lớp với 1.010 học sinh, trong đó 618 học sinh dân tộc thiểu số; 414 học sinh được hưởng chế độ nội trú, ăn nghỉ tại trường và 596 học sinh được hưởng chế độ bán trú, ăn trưa tại trường. Nhà trường hiện có 66 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cùng 18 lao động hợp đồng phục vụ công tác bảo vệ, vệ sinh, nuôi dưỡng học sinh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đoàn công tác trao đổi, nắm bắt tình hình hoạt động, công tác dạy học và chăm sóc học sinh.

Sau khi đi vào hoạt động, nhà trường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai nhiệm vụ dạy học, quản lý và chăm sóc học sinh. Công tác nuôi dưỡng được thực hiện theo quy trình bảo đảm vệ sinh, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm. Cùng với việc tổ chức dạy học, nhà trường chú trọng giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện tính tự giác, tự quản, giúp học sinh hình thành nền nếp học tập, sinh hoạt trong môi trường nội trú.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại buổi thăm, làm việc.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong việc nhanh chóng tiếp nhận, vận hành cơ sở vật chất, ổn định hoạt động dạy và học, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên giới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng quà cho Trường PTNT Tiểu học - THCS Sam Mứn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến mong muốn, môi trường giáo dục nội trú phải giúp học sinh học tập tốt hơn, rèn luyện nền nếp tốt hơn và phát triển toàn diện hơn. Để thực hiện mục tiêu này, đồng chí đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường xây dựng thời gian biểu khoa học, bố trí hài hòa giữa học tập, nghỉ ngơi và các hoạt động ngoại khóa; quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với năng lực, sở trường của từng học sinh. Đặc biệt, nhà trường cần chú trọng giáo dục, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống; có thể nghiên cứu mời các nghệ nhân tham gia truyền dạy dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc, giúp học sinh phát huy năng khiếu, thêm hiểu biết và tự hào về văn hóa dân tộc mình.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng tặng quà cho Trường PTNT Tiểu học - THCS Sam Mứn.

Chia sẻ với đội ngũ giáo viên, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, công tác giảng dạy, chăm sóc học sinh nội trú đòi hỏi sự tận tâm và trách nhiệm cao hơn. Bởi phần lớn học sinh còn nhỏ tuổi, phải xa gia đình nên rất cần sự quan tâm, gần gũi của thầy cô. Đồng chí mong muốn mỗi cán bộ, giáo viên dành tình thương yêu, thường xuyên lắng nghe, chia sẻ, chăm sóc học sinh bằng trách nhiệm và tấm lòng, để nhà trường thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của các em.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tham quan các phòng học tại Trường PTNT Tiểu học - THCS Sam Mứn.

Ân cần thăm hỏi điều kiện ăn ở, học tập của học sinh, đồng chí Đỗ Văn Chiến căn dặn các em phát huy tinh thần tự giác, đoàn kết, chăm ngoan, tích cực học tập, rèn luyện toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; tận dụng tốt điều kiện học tập, sinh hoạt tại trường nội trú để đạt kết quả cao hơn, xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thầy cô và gia đình, phấn đấu trở thành những công dân có ích, góp sức xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng các đồng chí lãnh đạo trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trường PTNT Tiểu học - THCS Sam Mứn.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã trao quà tặng nhà trường, tham quan phòng học, bếp ăn và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Trường PTNT Tiểu học - THCS Sam Mứn.