Hải Phòng đứng thứ 5 cả nước về giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo của UBND TP Hải Phòng, đến ngày 30/9, Hải Phòng giải ngân 30.780 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 83,37% kế hoạch vốn được giao sau khi loại trừ phần tiết kiệm chi 5%. Với kết quả này, Hải Phòng đứng thứ 5 cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, đứng thứ hai về số vốn giải ngân.

Riêng quý III, Hải Phòng giải ngân thêm 14.447 tỷ đồng, tăng 84% so với quý II. Kết quả này cho thấy tiến độ thực hiện các dự án có chuyển biến rõ nét, khi nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thi công và nguồn vật liệu xây dựng từng bước được tháo gỡ. Số xã, phường, đặc khu có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của thành phố cũng giảm mạnh.

Dự án Đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận - sử dụng vốn đầu tư công - đang được nhà thầu tăng tốc thi công. Ảnh: PT.

Thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU, Hải Phòng chuyển từ chỉ đạo chung sang bám sát từng dự án, xác định cụ thể các điểm nghẽn và mốc tiến độ. Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo thành phố chỉ đạo xử lý kịp thời khó khăn, thúc đẩy giải phóng mặt bằng và thi công.

Hải Phòng đồng thời tăng cường quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định; đẩy nhanh thủ tục đầu tư, cấp phép khai thác khoáng sản, đưa các mỏ vào hoạt động, nhất là tại khu vực phía Tây. Thành phố cũng nghiên cứu hướng dẫn sử dụng vật liệu san lấp tái chế từ phế thải phá dỡ công trình và đất, đá thải từ khai thác than nhằm bổ sung nguồn cung, giảm áp lực thiếu vật liệu.

Theo Nghị quyết số 42 ngày 25/9/2026 của HĐND thành phố, tổng vốn đầu tư công năm nay sau điều chỉnh là hơn 44.135,3 tỷ đồng. Theo kế hoạch, trong 3 tháng cuối năm, Hải Phòng cần giải ngân hơn 13.355,3 tỷ đồng, bình quân khoảng 4.451,7 tỷ đồng/tháng. Trong khi đó, một số địa phương và chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đến hết quý III dưới 65%.

Áp lực giải ngân trong quý IV đòi hỏi TP Hải Phòng tiếp tục xử lý dứt điểm các nguyên nhân gây chậm tiến độ, bảo đảm vốn được chuyển hóa thành khối lượng công trình, hạ tầng và giá trị phát triển thực tế.

Các địa phương, chủ đầu tư được yêu cầu rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm trễ, trách nhiệm và thời hạn khắc phục. Những việc thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết, không chờ chỉ đạo; các vấn đề vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo, đề xuất phương án tháo gỡ. Tinh thần “6 rõ” phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Theo lãnh đạo TP Hải Phòng, kết quả giải ngân sau 9 tháng tạo cơ sở để Hải Phòng tiếp tục thúc đẩy đầu tư công, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm không chỉ là tăng tốc giải ngân mà còn phải bảo đảm tiến độ, hiệu quả thực chất của từng dự án.