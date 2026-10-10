Cà Mau: Hạ tầng đổi mới, diện mạo vùng đồng bào Khmer khởi sắc

Thời gian qua, thông qua các chính sách đầu tư hạ tầng giao thông, hỗ trợ nhà ở và chuyển đổi nghề, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer tại Cà Mau có nhiều chuyển biến tích cực.

Mùa lễ Sen Đôn-ta năm nay, niềm vui của người dân được nhân lên khi nhiều tuyến đường bê tông hoàn thành, đưa vào sử dụng, cùng những ngôi nhà Đại đoàn kết khang trang được xây dựng, giúp các hộ khó khăn ổn định cuộc sống.

Đường giao thông nông thôn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn phường Vĩnh Trạch được bê tông hoá, diện mạo phum sóc khởi sắc.

Động lực từ những công trình an cư, hạ tầng giao thông nông thôn

Theo ghi nhận, những con đường đất lầy lội tại các phum sóc ở Cà Mau trước đây nay dần được thay thế bằng đường bê tông kiên cố. Nhiều cây cầu dân sinh được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương và học tập của người dân. Cùng với đó, hàng trăm hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Trong căn nhà mới rộng rãi, trị giá hơn 80 triệu đồng vừa hoàn thành, bà Lâm Thị Diệu, ngụ ấp Mặc Đây, xã Vĩnh Lợi, xúc động chia sẻ: "Trước đây gia đình khó khăn, ở nhà tạm dột nát nên mỗi mùa mưa bão đều lo nhà bị tốc mái, sập đổ. Được chính quyền hỗ trợ xây nhà mới vững chãi, gia đình tôi vô cùng mừng vui và biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước".

Ông Hà Phú Quí, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lợi cho biết, thời gian qua, địa phương luôn chú trọng chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số.

"Những mái ấm kiên cố không chỉ giúp bà con an cư, ổn định cuộc sống mà còn tạo nền tảng để người dân yên tâm lao động, phát triển kinh tế", ông Quí chia sẻ.

Tại phường Hiệp Thành, ông Thạch Quết, người có uy tín trong cộng đồng Khmer, phấn khởi cho biết điện lưới quốc gia và nước sạch đã đến từng hộ gia đình, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

"Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống bà con khấm khá hơn trước rất nhiều. Con em được học hành chu đáo, có việc làm ổn định, bà con đón lễ Sen Đôn-ta trong không khí đầm ấm, an vui", ông Quết nói.

Xã Vĩnh Lợi trao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân ổn định chỗ ở, từng bước phát triển kinh tế.

Là địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, xã Hưng Hội cũng chú trọng nâng cao đời sống và hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình.

Ông Từ Minh Phúc, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Hội cho biết, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa phương đã kịp thời giải ngân vốn vay ưu đãi, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, đồng thời giúp các hộ khó khăn về nhà ở.

Nhờ đó, đời sống người dân từng bước được cải thiện, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Đầu tư nguồn lực đồng bộ, phát triển bền vững

Tỉnh Cà Mau hiện có hơn 26.990 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, với khoảng 116.604 nhân khẩu, chiếm trên 5% dân số toàn tỉnh. Xác định phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng, giai đoạn 2010 - 2025, tỉnh đã huy động hơn 3.200 tỷ đồng đầu tư cho khu vực này.

Nhờ nguồn lực được ưu tiên, hệ thống hạ tầng giao thông, trường học và cơ sở y tế tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được hoàn thiện. Đến nay, 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; trên 99% hộ dân sử dụng điện lưới quốc gia và hơn 90% hộ dân được tiếp cận nước sạch sinh hoạt.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2021 - 2025, tổng vốn ngân sách Nhà nước phân bổ cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đạt hơn 444,6 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 392,7 tỷ đồng, vốn đối ứng của địa phương gần 52 tỷ đồng.

Những tuyến đường được đầu tư nâng cấp, mở rộng tại phường Hiệp Thành giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và giao thương của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuận lợi, an toàn hơn.

Những tuyến đường được đầu tư nâng cấp, mở rộng giúp cho việc đi lại, giao thương của người dân thuận lợi hơn.

Bà Nguyễn Thu Tư, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau nhận định, Chương trình mục tiêu quốc gia là chủ trương quan trọng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đồng bào. Nguồn vốn được phân bổ đã góp phần thay đổi diện mạo vùng dân tộc thiểu số, từng bước cải thiện điều kiện sống và phát triển hạ tầng phục vụ dân sinh.

"Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh được đầu tư đồng bộ đã kịp thời tháo gỡ khó khăn về điều kiện sống cho các hộ nghèo. Đây là cơ sở để bà con từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, đồng thời củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc", bà Nguyễn Thu Tư nhấn mạnh.

Những tuyến đường bê tông, hệ thống điện chiếu sáng và những ngôi nhà nghĩa tình ngày càng hiện diện nhiều hơn tại các phum sóc ở Cà Mau. Những đổi thay này cho thấy hiệu quả từ các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, tạo thêm động lực để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất và xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.