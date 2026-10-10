Hà Nội thêm những công trình mới, người dân thêm niềm vui

Chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, phường Cửa Nam khánh thành công trình Trường Mầm non Quang Trung. Được xây dựng mới với quy mô bốn tầng nổi, một tầng hầm, công trình có hệ thống phòng học, phòng chức năng, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị đồng bộ.

Cũng trong chuỗi hoạt động chào mừng ngày lễ lớn, phường Cửa Nam khởi công dự án tăng diện tích cây xanh, thảm cỏ nhằm giảm phát thải trên 11 tuyến phố. Không chỉ cải thiện diện mạo đô thị, công trình còn hướng tới mở rộng không gian xanh, nâng cao chất lượng môi trường sống và xây dựng những tuyến phố xanh, sạch, đẹp giữa khu vực trung tâm Hà Nội.

Tại phường Ngọc Hà, lễ gắn biển gắn biển công trình cải tạo, bổ sung phòng học và các phòng chức năng Trường Trung học cơ sở Ngọc Hà, phân hiệu 2 đạt chuẩn quốc gia, kinh phí đầu tư gần 139 tỷ đồng được vào sử dụng từ năm học 2026-2027 mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây là công trình được triển khai trong thời điểm thực hiện chuyển giao mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tuy nhiên, nhờ các đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ, nên công trình được bảo đảm triển khai đúng tiến độ.

Ngày 11/7/2026, công trình được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Khối hiệu bộ và học bộ môn được xây mới quy mô 5 tầng nổi, một tầng hầm; các khối phòng học, nhà bếp, khu đa năng cùng sân trường và hệ thống kỹ thuật cũng được nâng cấp. Việc đưa công trình vào sử dụng góp phần khắc phục những hạn chế về cơ sở vật chất, bổ sung không gian học tập, thực hành và hoạt động thể chất.

Tại Đông Anh, lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục Trung tâm TC21, đoạn từ đường Trường Sa đến đường Vành đai 3, đánh dấu bước triển khai một công trình giao thông trọng điểm. Tuyến đường được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối giữa các khu vực để địa phương khai thác tốt hơn tiềm năng phát triển đô thị, dịch vụ và kinh tế trong giai đoạn mới.

Cùng với dự án giao thông trọng điểm, xã Đông Anh tổ chức khánh thành, gắn biển nhiều công trình đầu tư công chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Trong đó, Trường Tiểu học Việt Hùng 2 có tổng mức đầu tư hơn 108 tỷ đồng; các dự án cải tạo đường giao thông tại thôn Lực Canh, thôn Trong – thôn Hậu và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phía Đông Nam thôn Thái Bình hướng tới cải thiện điều kiện đi lại, kết nối dân cư.

Ngày 9/10, xã Phúc Lộc tổ chức gắn biển công trình Trường THCS Vân Cốc với tổng mức đầu tư 125 tỷ đồng. Công trình được xây dựng khang trang, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1.700 học sinh, góp phần giảm áp lực về không gian dạy và học.

Cùng ngày, xã Phúc Lộc công bố Điểm du lịch Di tích đình Vân Cốc, Di tích lịch sử – văn hóa cấp thành phố xếp hạng năm 1999. Đình thờ ba vị Thành hoàng làng là những nữ tướng dưới trướng Hai Bà Trưng; các giá trị lịch sử, tín ngưỡng và lễ hội truyền thống được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chủ tịch UBND xã Phúc Lộc Lê Văn Thu xác định việc công nhận điểm du lịch là cơ hội để địa phương phát huy lợi thế văn hóa, cảnh quan và sản vật, từng bước hình thành sản phẩm du lịch gắn với đời sống cộng đồng.

Chiều 9/10, xã Tiến Thắng tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tiến Thắng giai đoạn 1, với quy mô 230 ha. Dự án nằm trong danh mục công trình chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Khi được đầu tư đồng bộ, khu công nghiệp sẽ tạo quỹ đất hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, ưu tiên lĩnh vực chế biến, chế tạo, công nghệ cao và thân thiện với môi trường.

Dương Thy