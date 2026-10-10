Thanh Khê triển khai 6 điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại khu dân cư

Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, tại các địa điểm Trung Hòa A 2/16 đường Văn Cao; Xuân Đán 1 số 568 Trần Cao Vân; Thuận Thành C tại 101/01 đường Đinh Tiên Hoàng; Thanh Xuân, số 108 đường Nguyễn Đức Trung; Phần Lăng 4,5 tại địa chỉ 143 đường Trần Xuân Lê; Ecosecter 133 đường Kinh Dương Vương đã tiếp nhiều lượt người dân đến liên hệ để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính công trực tuyến.

Được biết, vào mỗi sáng các ngày thứ Bảy trong tháng 10-2026, UBND phường Thanh Khê đều tổ chức tiếp dân tại tất cả 6 nhà sinh hoạt cộng đồng nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính, UBND phường Thanh Khê triển khai các điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại 06 nhà sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn phường.

Người dân được hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Thanh Khê Lê Văn Cương Cương cho biết, tại các điểm, người dân sẽ được hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến, thao tác trên Cổng Dịch vụ công và hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ngay tại khu dân cư. Người dân có thể lựa chọn điểm hỗ trợ gần nơi cư trú để được hướng dẫn, góp phần nâng cao kỹ năng số và thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.

PHƯƠNG KIẾM