Cần làm rõ việc tận thu, sử dụng cát, sỏi lòng sông

Cần và gàu xe múc vươn xa, liên tục múc cát, sỏi dưới lòng sông Bồ đổ lên đường công vụ.

Cấp tập đắp đường công vụ

Cầu sông Bồ tại Km61+268.86 thuộc Gói thầu XL2 (Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn Cam Lộ - La Sơn) đang triển khai thi công. Để thực hiện hạng mục này, đơn vị thi công là Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả đã tiến hành đắp đường công vụ (đảo nổi) chắn dòng sông Bồ để vận chuyển vật tư, thiết bị thi công.

Sau nhiều ngày theo dõi tại khu vực thi công, chúng tôi ghi nhận hai máy đào liên tục múc cát, sỏi từ lòng sông Bồ để đắp đường công vụ. Đoạn đường dài khoảng 350m, rộng khoảng 5m, đã được kè chắn bằng cọc sắt. Các máy đào có cần dài và gàu lớn, vươn ra lòng sông, liên tục đưa vật liệu lên mặt đường.

Hoạt động đào vét diễn ra phía hạ nguồn cầu sông Bồ. Phía trên đường công vụ, nhiều đống cát, sỏi vẫn chưa san gạt xong. Tại công trường, một số người hướng dẫn vị trí đổ vật liệu mỗi khi gàu của xe múc đưa cát, sỏi lên.

Ông N.T.V. - một hộ dân ở phường Phong Thái cho biết: Đơn vị thi công đắp đảo nổi cả tháng nay, mỗi ngày làm 2 ca liên tục cả sáng và chiều. Ông không rõ việc nạo vét lòng sông, tận thu cát, sỏi đã được cấp phép hay chưa; đồng thời lo ngại hoạt động này có thể ảnh hưởng đến bờ sông, an toàn giao thông đường thủy và việc quản lý tài nguyên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, để thi công đường công vụ này, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả đã tận dụng một ít khối lượng đất đào móng công trình và vận chuyển khoảng 7.000m3 đất đá từ các mỏ trên địa bàn để đắp đảo nổi. Tuy nhiên, qua các đợt điều tiết lũ, nước phía hạ nguồn sông Bồ chảy xiết làm cuốn trôi nhiều đất đá vừa mới đào đắp. Đến nay, đường công vụ thi công cầu sông Bồ vẫn chưa hoàn thành.

Nhà thầu và Ban Quản lý dự án nói gì?

Ông Lê Hữu Huệ, Chỉ huy trưởng công trình cầu sông Bồ, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả cho biết, tuyến đường công vụ nằm hoàn toàn trong phạm vi thi công của nhà thầu. Theo hồ sơ ban đầu, khối lượng đào đắp thực tế lên đến hơn 5.000m3 đất.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, do ảnh hưởng của thời tiết mưa lớn vừa qua, đất đá bị sạt trôi khiến khối lượng hao hụt rất lớn. Do đó, nhà thầu lên kế hoạch đắp bổ sung, dự kiến cần thêm khoảng hơn 2.000m3 nữa. Theo ông Huệ, việc phải bổ sung vật liệu làm tăng khối lượng so với hồ sơ ban đầu, gây thiệt hại cho đơn vị.

Ông Huệ khẳng định nhà thầu không khai thác cát trái quy định để phục vụ thi công dự án, mà chỉ lấy nguồn cát trực tiếp từ hố móng lên để đắp bổ sung. Việc tận dụng này thực hiện đúng quy định của thành phố.

Về phương án thi công, ông Phạm Anh Tuấn, chuyên viên Phòng điều hành Dự án 1 thuộc Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh cho biết, ban đầu, các nhịp từ mố 1 đến trụ T6 được thực hiện trên cạn, còn từ trụ T7 đến trụ T9 thi công dưới nước. Qua thực tế triển khai, mực nước trên sông Bồ không bảo đảm điều kiện để huy động thiết bị nổi, buộc nhà thầu phải điều chỉnh sang phương án đắp đảo để thi công các trụ (trừ khổ thông thuyền tại trụ T8 và T9). Biện pháp điều chỉnh này đã được Sở Xây dựng cấp phép và nhà thầu đang triển khai đúng quy định.

Đối với tuyến đường công vụ, ông Tuấn cho biết nhà thầu được phép thi công phần nằm trong phạm vi cọc giải phóng mặt bằng. Ban đầu, lượng đất san gạt mặt bằng được tập kết, vận chuyển đến bãi thải; mặt bằng sẽ được hoàn trả hiện trạng sau khi hoàn thành công trình. Tuy nhiên, để phục vụ việc đắp đảo, nhà thầu đã tận dụng một phần đất nằm trong phạm vi dự án và mua thêm đất đá từ các mỏ. Đến nay, Ban QLDA chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào nhà thầu lấy đất, cát ở lòng sông để thi công.

Chủ đầu tư cũng đã chỉ đạo lực lượng tư vấn, giám sát túc trực thường xuyên tại hiện trường để yêu cầu dừng thi công ngay lập tức nếu phát hiện vi phạm, không để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Ông Phạm Anh Tuấn thông tin thêm, trong đợt mùa khô vừa qua, các thủy điện xả lũ đã làm mực nước dâng cao và cuốn trôi một phần đường công vụ đang thi công, sau đó nhà thầu phải dùng máy đào để múc vét lại đất. Phần diện tích nhà thầu đang đào vét đất hoàn toàn nằm trong phạm vi mặt bằng của dự án; nếu thi công vượt ra phạm vi cho phép, chủ đầu tư sẽ xử lý.

Thiết nghĩ, từ ghi nhận của phóng viên tại hiện trường và giải thích của các bên, cần làm rõ vị trí máy đào hoạt động, nguồn gốc và khối lượng vật liệu được thu hồi, sử dụng. Việc kiểm tra cần đối chiếu với hồ sơ thi công và nội dung giấy phép liên quan, làm rõ đây là vật liệu từ hố móng, đất đá đắp đường bị cuốn trôi hay cát, sỏi sẵn có trong lòng sông. Có như vậy, người dân mới bớt hoang mang về sự an toàn của hai bờ sông đoạn thi công công trình và an toàn giao thông đường thủy.

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn được khởi công tháng 12/2025 dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026. Dự án có tổng chiều dài tuyến là 98,73km, trong đó đoạn qua TP. Huế dài khoảng 62,72km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 6.463 tỷ đồng, do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Đến nay, giá trị khối lượng thực hiện đoạn qua TP. Huế mới đạt 1.119/3.106 tỷ đồng giá trị hợp đồng, tương đương hơn 36%.