Khởi công Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại Xuân La, Hà Nội

Dự án được triển khai tại các ô đất CT03 và CT04 thuộc khu tái định cư Xuân La, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Sáng 10/10, Bộ Công an tổ chức khởi công Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại khu tái định cư Xuân La, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

Dự án được triển khai tại các ô đất CT03 và CT04 với tổng diện tích đất gần 1ha. Theo phương án quy hoạch, dự án gồm hai tòa nhà cao 33 tầng nổi và 3 tầng hầm, dự kiến cung cấp khoảng 783 căn hộ.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu về chỗ ở, dự án còn được định hướng phát triển thành không gian sống hiện đại, đồng bộ về hạ tầng và tiện ích, với hệ thống cây xanh, sân chơi, không gian sinh hoạt cộng đồng và các hạng mục phục vụ đời sống cư dân.

Việc bố trí các tiện ích trong tổng thể dự án hướng đến mục tiêu hình thành môi trường sống thuận tiện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi và gắn kết gia đình của cán bộ, chiến sĩ sau những giờ thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Hà Văn Tuyên, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại (Bộ Công an) phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Với quy mô gần 800 căn hộ cùng định hướng phát triển đồng bộ, dự án được kỳ vọng bổ sung nguồn cung nhà ở phục vụ lực lượng Công an nhân dân thành phố Hà Nội, đồng thời góp phần hoàn thiện không gian đô thị tại khu vực phía Tây Bắc Thủ đô.

Công trình không chỉ góp phần hiện thực hóa chủ trương chăm lo nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân mà còn được kỳ vọng bổ sung một không gian sống hiện đại, đồng bộ, đóng góp vào diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại của Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hà Văn Tuyên, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại (Bộ Công an) nhấn mạnh: Nhu cầu về nhà ở ổn định, phù hợp với điều kiện công tác và khả năng tài chính của cán bộ, chiến sĩ ngày càng trở nên cấp thiết.

Việc phát triển các dự án nhà ở dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu an cư mà còn có ý nghĩa thiết thực trong thực hiện chính sách hậu phương, tạo nền tảng để cán bộ, chiến sĩ yên tâm gắn bó lâu dài với nhiệm vụ.

Để dự án được triển khai hiệu quả, Thiếu tướng Hà Văn Tuyên đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung mọi nguồn lực tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tính thẩm mỹ của công trình bảo đảm yêu cầu ba nhất (chất lượng cao nhất, tiến độ nhanh nhất, thẩm mỹ đẹp nhất).

Với vai trò đơn vị phát triển dự án, KITA Group đồng hành cùng Chủ đầu tư - Công ty cổ phần đầu tư đô thị Hồ Tây trong việc tổ chức triển khai công trình.

Hai đơn vị xác định chất lượng xây dựng, tiến độ thực hiện và sự đồng bộ của hệ thống tiện ích là những yếu tố trọng tâm, nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu mang đến môi trường sống ổn định, thuận tiện cho các gia đình cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.