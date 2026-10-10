Hà Nội: Cưỡng chế di dời bãi VLXD ô nhiễm ở An Khánh

Theo thông tin từ ông Bùi Thế Gia - Trưởng phòng Kinh tế xã An Khánh (TP Hà Nội), Phòng đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, lập biên bản, xử phạt đối với chủ bãi tập kết cát, sỏi, đất tại khu đấu giá X2, thôn La Tinh (xã An Khánh) và buộc chủ bãi phải dọn dẹp, di dời.

Phía Phòng Kinh tế xã An Khánh cho biết thêm, chính quyền xã cũng đã có trả lời, kèm theo các văn bản gửi đến công dân phản ánh đối với nội dung trên.

Quyết định của UBND xã An Khánh.

Được biết, trong số các văn bản gửi công dân, UBND xã An Khánh gửi kèm Quyết định số 6202/QĐ-CCXP ngày 6/10/2026, về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Dương Đình Thực (thôn La Tinh, xã An Khánh, TP Hà Nội) - chủ bãi.

Hình ảnh đất được tập kết tại bãi của ông Thực trước đó.

Những chiếc xe trọng tải lớn chở đất, trạc thải xây dựng hoạt động ầm ầm vào đêm khuya gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân, đặc biệt là các gia đình có con em nhỏ. (Ảnh: người dân cung cấp).

Theo đó, quyết định 6202 cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai số 5856/QĐ-XPHC ngày 17/9/2026 của Chủ tịch UBND xã An Khánh đối với ông Dương Đình Thực (thôn La Tinh, xã An Khánh, TP Hà Nội).

Ông Thực bị buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm a, khoản 4, Điều 13 Nghị định số 123/2024/NĐCP, ngày 4/10/2024 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai. Cụ thể, ông Thực đã chiếm 195m2 đất phi nông nghiệp thuộc địa giới hành chính của xã An Khánh.

Do đó, UBND xã An Khánh buộc ông Thực phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Ông Dương Đình Thực phải di chuyển toàn bộ đất, cát, đá, VLXD ra khỏi khu đất vi phạm tại vị trí X2. Thời gian thực hiện kể từ ngày nhận được quyết định này.

Tại khu vực này, trước đó ông Thực còn tập kết cả trạc thải xây dựng.

Trước đó, một số người dân tại khu đấu giá X2 cho biết, nhiều tháng qua, họ phải sống trong tình cảnh khốn khổ khi bị "tra tấn" từ bãi tập kết đất, trạc thải xây dựng, VLXD do ông Thực làm chủ. Trong quá trình hoạt động bãi tập kết đất, trạc thải xây dựng, VLXD này còn làm biến dạng quy hoạch khu đấu giá, gây ô nhiễm cảnh quan môi trường, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống dân cư hàng ngày.

Nhiều thời điểm vào đêm khuya cho đến rạng sáng hôm sau, những chiếc xe trọng tải lớn chở đất, trạc thải xây dựng hoạt động ra vào bãi gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân, đặc biệt là các gia đình có con em nhỏ. Ngoài ra, con đường bê tông dẫn vào khu vực bãi tập kết do thường xuyên phải “gánh” nhiều lượt xe tải hạng nặng giờ đang rơi vào tình trạng xuống cấp, hư hỏng.

Tại Điểm a, khoản 4, Điều 13 Nghị định số 123/2024/NĐCP quy định:

“4. Hành vi lấn đất hoặc chiếm đất phi nông nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này mà thuộc địa giới hành chính của xã thì hình thức và mức xử phạt như sau: a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với diện tích dưới 0,02ha…”.

Mời quý độc giả xem video: Xe chở đất, trạc thải xây dựng, vật liệu xây dựng chạy ầm ầm ra vào khu vực bãi tập kết tại khu đấu giá X2, thôn La Tinh, xã An Khánh gây ô nhiễm, khiến người dân bức xúc.