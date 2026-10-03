Tận tâm trong từng phần việc

Đến nơi người trẻ đang cần

Giữa bạt ngàn cao su, con đường đất lầy lội dẫn vào khu K900, ấp Bàu Chiên, xã Bàu Lâm (TPHCM) là lối đi anh Nguyễn Minh Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Bàu Lâm, đã quen thuộc.

Ở đó, anh gặp những đứa trẻ người H’Mông theo cha mẹ vào làm công nhân cạo mủ cao su. Nhiều em chưa biết tiếng phổ thông, chưa được đến trường. Mỗi lần có đoàn đến trao quà, các em lặng lẽ đứng đợi gọi tên. Nhìn những đứa trẻ còn nhiều thiếu thốn, anh Tuấn Anh không khỏi trăn trở.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đồng hành cùng các em học sinh xã đảo Thạnh An. ﻿Ảnh: MẠNH THẮNG

Bàu Lâm là địa bàn còn nhiều gia đình khó khăn, thường xuyên có các đoàn thiện nguyện đến tặng quà, tổ chức các hoạt động xã hội cộng đồng. Thế nhưng, để sự hỗ trợ đến được với những đứa trẻ giữa rừng cao su, cần có người kết nối và dẫn đường.

Anh Tuấn Anh dành thời gian liên hệ, đón các đoàn và trực tiếp đưa vào khu K900. Những ngày cuối tuần, anh tranh thủ sắp xếp công việc để đồng hành cùng các đoàn, đồng thời tìm hiểu hoàn cảnh, nhu cầu của bà con để kết nối sự hỗ trợ phù hợp.

Bên cạnh việc quan tâm, chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, anh dành nhiều thời gian đồng hành với thanh niên trên con đường lập nghiệp, tạo môi trường để người trẻ sinh hoạt văn hóa, thể thao tại địa phương.

Trong vai trò Bí thư Đoàn xã, anh tích cực hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên hoàn thiện thủ tục, phát triển sản phẩm theo chương trình OCOP. Anh cũng cho rằng, gìn giữ bản sắc văn hóa là một cách mở thêm cơ hội cho thanh niên. Vì vậy, anh vận động người trẻ cùng bà con bảo tồn những giá trị văn hóa Chơ Ro, giới thiệu tiếng cồng chiêng, cơm lam, điệu nhảy sạp đến du khách.

Anh mong người trẻ vừa giữ được nét riêng của quê hương, vừa tìm thấy những hướng đi phù hợp ngay trên mảnh đất mình sinh sống.

Theo anh Tuấn Anh, mỗi đoàn viên cần đưa việc thực hành theo gương Bác vào nhiệm vụ hàng ngày; mỗi chi đoàn phải gắn hoạt động với những vấn đề người dân, thanh niên đang quan tâm, thay vì chỉ dừng ở những hoạt động mang tính phong trào.

Từ cách làm đó, Đoàn xã Bàu Lâm tiếp tục kết nối nguồn lực thông qua Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên, Tình nguyện hè; đồng thời duy trì mô hình “Cà phê sáng cùng thanh niên” để gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nắm bắt khó khăn và cùng tìm hướng hỗ trợ.

Chăm lo nơi xã đảo

Thiếu tá Bùi Đức Sang, trợ lý cán bộ, Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM từng có 8 năm công tác tại đồn Biên phòng Thạnh An. Trong thời gian này, anh cùng đồng đội kết nối 169 đoàn thiện nguyện đến với địa bàn, huy động hơn 4 tỷ đồng hỗ trợ gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Qua chương trình “Nâng bước em đến trường”, Đồn Biên phòng Thạnh An hỗ trợ học sinh ăn uống, nghỉ trưa với kinh phí khoảng 40 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ chăm lo học sinh, anh Sang còn quan tâm đến việc học nghề, tạo thêm cơ hội việc làm cho thanh niên địa phương.

Năm 2019, anh tham mưu Ban Chỉ huy đơn vị chỉ đạo Đoàn thanh niên phối hợp Trung tâm L’OPERA tổ chức lớp cắt tóc, trang điểm cho 35 thanh niên địa phương và chiến sĩ.

Từ những nhu cầu của bà con, anh tham mưu thành lập điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng với các hoạt động đờn ca tài tử, đọc sách, chơi cờ; vận động xây dựng khu vui chơi cho trẻ em.

Không chỉ gắn bó với đời sống người dân, anh Sang còn để lại dấu ấn trong những nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ. Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Thiếu tá Bùi Đức Sang tham gia lấy mẫu hài cốt tại các nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác, Củ Chi, Tân Uyên, phục vụ công tác giám định, xác định danh tính.

“Đối với chúng tôi - những người lính Bộ đội Cụ Hồ, học tập và thực hành theo Bác dù trong công việc gì cũng luôn tận tâm, tỉ mỉ, gắn với thực tế đời sống”, Thiếu tá Bùi Đức Sang chia sẻ.

Từ khu K900 giữa rừng cao su ở Bàu Lâm đến xã đảo Thạnh An, những việc làm của anh Nguyễn Minh Tuấn Anh và Thiếu tá Bùi Đức Sang gặp nhau ở một điểm: bắt đầu từ những điều cụ thể mà người dân đang cần. Có khi đó là một phần quà đến với đứa trẻ chưa được đến trường, một lớp học nghề cho thanh niên, một điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng hay những nhu yếu phẩm được chuyển đến người dân trong lúc dịch bệnh. Những việc làm ấy cho thấy việc học tập và thực hành theo gương Bác không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao, mà có thể được thể hiện qua cách mỗi cán bộ, đoàn viên, chiến sĩ lắng nghe, trách nhiệm với công việc và làm đến nơi đến chốn những việc thuộc về mình.