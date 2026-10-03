Xã Mỹ Đức: Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của học sinh

Chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh

Công an xã Mỹ Đức vừa phối hợp với Trường THPT Hợp Thanh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy và phòng, chống bạo lực học đường và an toàn giao thông cho học sinh, giáo viên nhà trường, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, góp phần xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh.

Công an xã Mỹ Đức tuyên truyền, biến pháp luật cho học sinh Trường THPT Hợp Thanh. Ảnh: Biên Phạm

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an xã Mỹ Đức đã cung cấp cho giáo viên và học sinh những kiến thức cơ bản về tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử, các phương thức, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ trẻ em, thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy. Hướng dẫn các em cách nhận diện, chủ động phòng tránh và kịp thời thông báo cho gia đình, nhà trường hoặc cơ quan chức năng khi phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Các em học sinh được trang bị kiến thức nhận biết những biểu hiện của bạo lực học đường, nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, xung đột trong môi trường học tập và những hậu quả có thể xảy ra đối với nạn nhân, người có hành vi bạo lực cũng như môi trường học đường.

Bên cạnh đó, các em học sinh được truyền đạt các quy định pháp luật về an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm, độ tuổi lái xe, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, các hành vi gây rối trật tự công cộng; hướng dẫn cách ứng xử phù hợp khi xảy ra mâu thuẫn, không sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề, không cổ súy hoặc quay phim, phát tán các vụ việc đánh nhau trên mạng xã hội. Khi phát hiện bạn bè có nguy cơ bị đe dọa, bắt nạt hoặc lôi kéo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, các em cần mạnh dạn chia sẻ với thầy cô, gia đình hoặc người có trách nhiệm để được hỗ trợ kịp thời.

Thông qua hình thức tuyên truyền gần gũi, dễ hiểu, kết hợp trao đổi, giải đáp các tình huống thực tế, những kiến thức pháp luật được truyền tải đến học sinh một cách thiết thực, giúp các em nâng cao ý thức cảnh giác và hình thành kỹ năng xử lý tình huống an toàn.

Xây dựng môi trường giáo dục an toàn

Theo báo cáo, trên địa bàn xã Mỹ Đức hiện có 9 cơ sở giáo dục công lập (2 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 1 trường THCS, 1 trường Tiểu học & THCS Mỹ Đức), 2 trường THPT và 1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Mỹ Đức.

Công an xã Mỹ Đức phối hợp phòng Văn hóa - Xã hội xã Mỹ Đức và các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã ký kết Quy chế trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm pháp luật khác trên địa bàn xã Mỹ Đức.

Qua thời gian triển khai, tình hình an ninh, trật tự tại các trường học trên địa bản cơ bản ổn định. Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an và các cơ sở giáo dục được duy trì chặt chẽ, góp phần chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm phức tạp về an ninh trật tự trong và ngoài nhà trường.

Đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 10 trường hợp dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật (8 trường hợp xử lý hình sự, 2 trường hợp phạt hành chính); xử lý 10 trường hợp phạm tội lần đầu (3 trường hợp là học sinh THCS, 5 trường hợp là hệ THPT, 2 trường hợp đã bỏ học).

Công an xã đã kịp thời phát hiện một số vụ việc mâu thuẫn học sinh, giải quyết kịp thời. Điển hình như việc có 3 học sinh tại Trường THPT Hợp Thanh (cũ) đánh nhau nhưng do các em còn nhỏ đang là học sinh, các gia đình không có khiếu nại gì nên cho tự hòa giải.

Lực lượng Công an xã Mỹ Đức trực phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự tại điểm thi Trường THPT Mỹ Đức A tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Biên Phạm

Bên cạnh đó, việc Công an xã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống tuyên truyền, kiểm tra tại các lớp học đối với việc sử dụng phương tiện xe gắn máy không đúng quy định hay các vụ việc học sinh mang vũ khí, vật dụng dễ cháy nổ đến trường... cũng đã được giảm thiểu đáng kể trong thời gian qua.

Phát hiện 16 trường hợp học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông, với số tiền phạt 7.750.000 đồng, trong đó, 5 trường hợp vi phạm về độ tuổi và 16 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Phối hợp với nhà trường, gia đình giáo dục, nhắc nhở 3.600 trường hợp.

Từ tháng 11-2025 đến nay, Công an xã Mỹ Đức đã tổ chức 7 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông với khoảng 230 lượt giáo viên, 4.260 học sinh tham gia; phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của xã tham gia đảm bảo an ninh trật tự 4 kỳ thì trên địa bàn. Đồng thời, Công an xã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 10 (Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội) trong công tác tuyên truyền luật phòng chống an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Trung tá Hoàng Đức Tới, Trưởng Công an xã Mỹ Đức cho biết, thời gian qua, công tác phối hợp giữa Công an xã với các cơ sở giáo dục trên địa bàn cơ bản được duy trì thường xuyên, từng bước đi vào nền nếp. Các cơ sở giáo dục quan tâm hơn đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, chủ động trao đổi thông tin với lực lượng Công an khi phát sinh vụ việc.