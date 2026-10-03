Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

Theo Bộ Nội vụ Australia, các quy định mới đối với visa sinh viên (subclass 500) và visa người giám hộ sinh viên (subclass 590) có hiệu lực từ ngày 2-10-2026.

Mục tiêu của những thay đổi này là hạn chế việc sử dụng visa sinh viên để kéo dài thời gian lưu trú, đồng thời bảo đảm chương trình thị thực phục vụ đúng mục đích học tập.

Ảnh minh họa: Uhomes

Theo quy định mới, phần lớn người đang giữ visa tạm thời không còn được nộp đơn xin visa sinh viên ngay tại Australia.

Những trường hợp không thuộc diện ngoại lệ phải rời Australia để nộp hồ sơ và phải ở ngoài lãnh thổ nước này vào thời điểm visa được cấp.

Người đang giữ visa sinh viên muốn tiếp tục xin một visa sinh viên khác tại Australia cũng chỉ được thực hiện nếu đáp ứng các điều kiện miễn trừ, trong đó có yêu cầu về quá trình học tập phù hợp.

Australia cũng siết quy định về thành viên gia đình. Theo nguyên tắc chung, người xin visa sinh viên từ ngày 2-10 không còn được đưa vợ hoặc chồng và con phụ thuộc vào hồ sơ, trừ một số nhóm được miễn trừ.

Các trường hợp ngoại lệ gồm nghiên cứu sinh tiến sĩ, sinh viên do Bộ Ngoại giao và Thương mại hoặc Bộ Quốc phòng Australia tài trợ, người nhận học bổng của chính phủ nước ngoài, cùng một số sinh viên đủ điều kiện đến từ các quốc đảo Thái Bình Dương và các nước thành viên ASEAN.

Việt Nam nằm trong danh sách các nước ASEAN được Australia công nhận theo cơ chế này. Vì vậy, du học sinh mang hộ chiếu Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện liên quan vẫn có thể đưa người thân đủ điều kiện sang Australia trong cùng hồ sơ visa sinh viên.

Theo quy định, thành viên gia đình gồm vợ/chồng hoặc bạn đời và con phụ thuộc chưa kết hôn, dưới 18 tuổi.

Tuy nhiên, một thay đổi quan trọng là Australia không còn cho phép người giữ visa sinh viên bổ sung người thân sau khi visa đã được cấp.

Theo đó, đối với hồ sơ có người thân đi cùng, đương đơn chính và các thành viên gia đình phải ở cùng một địa điểm (cùng trong hoặc cùng ngoài Australia) khi nộp hồ sơ.

Những hồ sơ visa sinh viên đã nộp trước ngày 2-10-2026, bao gồm hồ sơ có thành viên gia đình, tiếp tục được xem xét theo quy định có hiệu lực tại thời điểm nộp.