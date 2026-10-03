Chuyển đổi số nâng cao chất lượng giáo dục sau sắp xếp

Không chỉ duy trì nền nếp dạy học, việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục còn đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, điều hành, đẩy mạnh chuyển đổi số và sử dụng hiệu quả hạ tầng số hiện có.

Chuyển đổi số được ứng dụng hiệu quả trong các tiết học.

Trường Tiểu học Điềm Thụy, xã Điềm Thụy, được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Thượng Đình và Trường Tiểu học Điềm Thụy. Sau sáp nhập, trường có 1 trường chính và 1 phân hiệu, với 58 lớp, trên 1.900 học sinh.

Cùng với việc ổn định tổ chức, trường lớp và cơ sở vật chất, nhà trường chủ động triển khai đồng bộ cơ sở dữ liệu dùng chung giữa trường chính và phân hiệu. Trong đó, trọng tâm là hoàn thiện các phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, giáo viên, giáo án điện tử, học bạ điện tử…

Một thuận lợi của Nhà trường là một số phần mềm phục vụ giáo án điện tử, học bạ điện tử và số hóa hồ sơ đã được triển khai từ những năm học trước. Nhờ đó, quá trình hợp nhất, đồng bộ dữ liệu được thực hiện thuận lợi hơn.

Nhà trường đặt mục tiêu sớm hoàn thành toàn bộ cơ sở dữ liệu dùng chung trong toàn trường theo chỉ đạo của địa phương và ngành Giáo dục.

Cô giáo La Thị Hồng Quý, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Điềm Thụy, cho biết: Với đặc thù có nhiều giáo viên trẻ, có trình độ về công nghệ thông tin nên việc số hóa dữ liệu được triển khai thuận lợi. Trường cũng sẽ tiếp tục chủ động rà soát, số hóa các nội dung theo chỉ đạo để trong học kỳ I năm học này, nền tảng số dùng chung giữa trường chính và phân hiệu được hoàn thành.

Các thiết bị phục vụ chuyển đổi số được bổ sung cho các cơ sở giáo dục.

Tại Trường Mầm non Sông Công, chuyển đổi số cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm học. Sau sáp nhập, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch năm học, tích hợp các nội dung chuyển đổi số phù hợp với điều kiện giáo dục vào hoạt động chuyên môn.

Cùng với đó, việc rà soát, hợp nhất các nền tảng dữ liệu của những đơn vị trước sáp nhập được triển khai đồng bộ. Đến nay, các cơ sở dữ liệu đã hoàn thành, bảo đảm sử dụng thống nhất trong toàn trường.

Cô giáo Đỗ Thị Loan, Hiệu trưởng Nhà trường, thông tin: Ngay sau khi sáp nhập, nhà trường đã rà soát toàn bộ dữ liệu của từng phân hiệu trước khi sáp nhập, sau đó tổng hợp, tích hợp và đưa lên cơ sở dữ liệu chính. Việc kiểm tra, rà soát lại dữ liệu từ hồ sơ nhóm lớp, thông tin học sinh, cán bộ quản lý và giáo viên cũng đã được thực hiện, bảo đảm hoạt động ổn định trong toàn trường hiện nay.

Sau sáp nhập, tỉnh Thái Nguyên có 424 cơ sở giáo dục công lập, với 523 phân hiệu và 578 điểm trường lẻ. Quy mô và mạng lưới trường lớp mới đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, đồng thời khai thác tốt hơn các nền tảng công nghệ trong toàn Ngành.

Theo đó, các cơ sở giáo dục sẽ tiếp tục rà soát, chuẩn hóa phần mềm và nền tảng số; hoàn thiện, làm sạch, kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu giáo dục phục vụ công tác quản lý, điều hành và dự báo.

Việc sử dụng hồ sơ, học bạ, văn bằng điện tử cũng được tăng cường nhằm giảm hồ sơ giấy, báo cáo trung gian. Cùng với đó, ngành chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, phù hợp trong quản lý và dạy học.

Năm học mới với mô hình trường học mới đã bắt đầu. Mục tiêu của việc sắp xếp trường, lớp không chỉ là thay đổi về tổ chức mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để học sinh được thụ hưởng những thành quả đổi mới thông qua chất lượng giáo dục thực chất.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, bên cạnh việc rà soát, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, bảo đảm cơ sở vật chất, sách giáo khoa và thiết bị dạy học, ngành Giáo dục cần quan tâm tháo gỡ khó khăn tại các phân hiệu, điểm trường lẻ.

Trong đó, ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số trên toàn ngành sẽ là nền tảng quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm quyền lợi thiết thực cho cả người dạy và người học trong mô hình trường học mới.