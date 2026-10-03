Những ngành được ưu tiên đào tạo nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số

Học sinh, sinh viên, học viên người DTTS sinh sống tại vùng đồng bào DTTS và miền núi là đối tượng thụ hưởng chính sách đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Theo kế hoạch, cơ cấu đào tạo dự kiến từ 7-10% người học theo các ngành sức khỏe; 5-10% theo các ngành nông, lâm nghiệp; 5-10% ngành du lịch; số còn lại theo học các ngành, lĩnh vực khác phù hợp nhu cầu thực tiễn.

Tỉnh phấn đấu tăng quy mô đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ là người DTTS tối thiểu 10%/năm.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh tập trung đào tạo nhân lực là người DTTS trong các ngành, lĩnh vực gồm: sức khỏe, công nghệ thông tin, nông nghiệp, lâm nghiệp, tài chính - ngân hàng, đào tạo giáo viên, du lịch và công tác xã hội.

Đối tượng thụ hưởng là học sinh, sinh viên, học viên người DTTS sinh sống tại vùng đồng bào DTTS và miền núi hoặc thuộc hộ nghèo, theo học các ngành, lĩnh vực trọng điểm thuộc phạm vi Đề án 2776. Đây là Đề án “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao người dân tộc thiểu số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm giai đoạn 2026-2035, định hướng đến năm 2045” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2776/QĐ-TTg ngày 24/12/2025.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu và cơ quan, tổ chức tham gia triển khai Đề án 2776 trên địa bàn tỉnh cũng thuộc phạm vi thực hiện kế hoạch.

Thông qua Đề án, tỉnh hướng tới từng bước hình thành đội ngũ nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt là người DTTS có trình độ, phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và thị trường lao động; qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án 2776 với các chương trình, chính sách dân tộc đang triển khai, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, tránh trùng lặp.