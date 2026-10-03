Chỉ 3 trong 10 người Mỹ coi đại học là 'rất quan trọng'

Ảnh minh hoạ: Justin Morrison/Inside Higher Ed

Theo khảo sát được thực hiện vào tháng 8 và công bố ngày 2/10, chỉ khoảng 3 trong 10 người Mỹ đánh giá giáo dục đại học là “rất quan trọng”. Đây là tỷ lệ thấp nhất kể từ năm 1978, khi Gallup lần đầu tiên khảo sát quan điểm của người dân về tầm quan trọng của giáo dục đại học.

Kết quả này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với hơn một thập niên trước. Năm 2013, có tới 70% người Mỹ cho rằng giáo dục đại học “rất quan trọng”. Đến năm 2019, tỷ lệ này giảm xuống còn 51%, trước khi tiếp tục giảm còn 35% vào năm 2025 và 31% trong năm 2026.

Từ “rất quan trọng” đến “khá quan trọng”

Sự thay đổi không chỉ thể hiện ở tỷ lệ người đánh giá cao giáo dục đại học mà còn ở cách người Mỹ phân bổ mức độ quan trọng của bằng đại học.

Trong khảo sát mới nhất, 39% người được hỏi cho rằng giáo dục đại học “khá quan trọng”, trở thành lựa chọn phổ biến nhất. Trong khi đó, 29% cho rằng giáo dục đại học “không quá quan trọng”.

“Khá quan trọng” từng là câu trả lời phổ biến nhất khi Gallup đặt câu hỏi này lần đầu vào năm 1978. Tuy nhiên, trong hai cuộc khảo sát vào những năm 1980 và một cuộc khảo sát năm 2013, phần lớn người Mỹ lại lựa chọn mức “rất quan trọng”.

Niềm tin suy giảm trên nhiều nhóm xã hội

Dữ liệu của Gallup cho thấy xu hướng này không giới hạn ở một nhóm dân cư cụ thể. Tất cả các nhóm nhân khẩu học đều ghi nhận mức độ đánh giá thấp hơn đối với tầm quan trọng của giáo dục đại học so với năm 2019.

Sự khác biệt cũng xuất hiện giữa những người đã học đại học và những người chưa có bằng đại học. Cả hai nhóm đều giảm mức độ coi trọng bằng đại học so với năm 2019. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai nhóm đã tăng từ 3 điểm phần trăm lên 8 điểm phần trăm.

Bài toán về giá trị của tấm bằng

Kết quả khảo sát mới nhất nằm trong xu hướng rộng hơn về sự suy giảm niềm tin của người Mỹ đối với giáo dục đại học.

Trong nhiều năm qua, nhiều cuộc khảo sát và báo cáo đã ghi nhận việc người Mỹ ngày càng hoài nghi về giá trị mà giáo dục đại học mang lại. Vấn đề không chỉ nằm ở việc liệu một tấm bằng đại học có còn được coi là cần thiết hay không, mà còn liên quan đến câu hỏi về chi phí, cơ hội việc làm và lợi ích mà người học nhận được sau khi tốt nghiệp.

Trong cuộc khảo sát gần đây nhất của Gallup về mức độ tin tưởng đối với giáo dục đại học, tỷ lệ người Mỹ cho biết họ có “rất nhiều” hoặc “khá nhiều” niềm tin vào lĩnh vực này cũng giảm.

Những thay đổi này cho thấy giáo dục đại học tại Mỹ đang phải đối diện với một thách thức lớn về niềm tin xã hội. Khi tỷ lệ người coi bằng đại học là “rất quan trọng” giảm mạnh, các trường đại học sẽ không chỉ phải quan tâm đến tuyển sinh mà còn phải chứng minh rõ hơn giá trị của giáo dục đối với người học và xã hội.

Đối với hệ thống giáo dục đại học Mỹ, các chuyên gia cho rằng bài toán lớn hơn là làm thế nào để thuyết phục xã hội rằng khoản đầu tư cho giáo dục đại học vẫn có thể tạo ra những giá trị tương xứng, trong một thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng như hiện nay.