Nhịp cầu đồng thuận vì sự thật

Ảnh minh họa.

Sự gắn kết này trước hết bắt đầu từ tinh thần chủ động kiến tạo một không gian truyền thông cởi mở và minh bạch. Thực tế cho thấy, quản trị thông tin ngày nay đã trở thành một cấu phần trọng yếu của năng lực quản trị công. Các quy định tại Nghị định số 244/2026/NĐ-CP, ngày 26/6/2026 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thay thế Nghị định số 09/2017/NĐ-CP, ngày 9/2/2017) về tăng cường công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí là một minh chứng sinh động cho hướng tiếp cận tiến bộ đó. Việc quy định rõ trách nhiệm công khai danh tính, chức vụ, số điện thoại và thư điện tử công vụ của người phát ngôn trong vòng 24 giờ, cùng yêu cầu chủ động lên tiếng ngay khi phát sinh các sự việc được dư luận quan tâm, không chỉ tháo gỡ những trở ngại trong việc tiếp cận thông tin mà còn khẳng định sự đồng hành cầu thị của chính quyền đối với báo giới. Khi các cánh cửa thông tin công quyền được mở rộng kịp thời, sự thật sẽ được đưa đến với công chúng bằng con đường ngắn nhất, ngăn ngừa từ sớm những đồn đoán thiếu căn cứ có thể nảy sinh từ các khoảng trống thông tin...

Ở chiều ngược lại, dòng chảy thông tin chỉ có thể thực sự lành mạnh khi báo chí thực hiện chức năng thông tin với tinh thần trách nhiệm và tính chuẩn mực cao nhất. Nghị định số 367/2026/NĐ-CP, ngày 25/9/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, có hiệu lực từ ngày 26/9/2026, đã cụ thể hóa khuôn khổ kỷ cương nghề nghiệp bằng 4 chương và 41 điều. Các quy định xử phạt chặt chẽ đối với hành vi quy kết tội danh khi chưa có bản án có hiệu lực pháp luật, xâm phạm bí mật đời tư hay đăng tải thông tin sai sự thật không đơn thuần là những chế tài răn đe. Sâu xa hơn, đó là sự định hình rõ nét về đạo đức và kỹ trị nghề báo, nhắc nhở mỗi phóng viên, biên tập viên về giá trị của sự thận trọng. Một câu hỏi phản ánh không thể thay thế cho một kết luận điều tra; một nghi vấn xã hội cần được diễn đạt bằng ngôn ngữ chừng mực, khoa học và khách quan. Sự cẩn trọng trong từng dòng chữ chính là tấm lá chắn vững chắc bảo vệ danh dự con người, bảo vệ uy tín cơ quan báo chí và giữ gìn sự tôn nghiêm của pháp luật.

Khi đặt Nghị định số 367/2026/NĐ-CP bên cạnh Nghị định số 244/2026/NĐ-CP, chúng ta có thể thấy hai văn bản tuy khác nhau về góc độ điều chỉnh nhưng lại cùng quy tụ về một điểm tựa chung, đó là trách nhiệm tương hỗ. Báo chí không thể hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh phản ánh trung thực nếu thiếu đi nguồn dữ liệu xác thực, chính danh từ cơ quan có thẩm quyền; ngược lại, những nỗ lực minh bạch hóa và giải trình của bộ máy công quyền cũng khó lòng lan tỏa sâu rộng nếu không có sự đồng hành công tâm, chuẩn xác từ các cơ quan truyền thông. Mối quan hệ giữa bên cung cấp và bên truyền tải thông tin vì thế không mang tính đối trọng hay phân định hơn thua, mà là sự tiếp sức hai chiều trong cùng một hệ sinh thái thông tin thống nhất.

Dập tắt thông tin sai lệch không thể chỉ trông đợi vào những hàng rào xử phạt khi sự việc đã rồi, mà căn cơ hơn là cùng nhau tạo lập những đại lộ thông thoáng để thông tin chuẩn mực luôn đến trước và lan tỏa rộng hơn. Một nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn kết hợp cùng một nền hành chính cởi mở, trách nhiệm sẽ là bảo chứng vững bền nhất để phụng sự quyền được biết của nhân dân, bồi đắp sự đồng thuận và đóng góp tích cực vào sự phát triển ổn định của đất nước...