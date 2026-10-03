Trao đổi kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động Hội Cựu giáo chức

Ông Võ Văn Chinh, Ủy viên Thường vụ Hội Cựu giáo chức Việt Nam chia sẻ tại hội nghị

Hội nghị có sự tham dự của đại biểu Hội Cựu giáo chức các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế. Đây là bốn trong năm đơn vị thuộc Cụm số 4 của Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, ông Võ Văn Chinh, Ủy viên Thường vụ Hội Cựu giáo chức Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức thành phố Huế, Cụm trưởng Cụm 4 nhấn mạnh yêu cầu củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt, không để hoạt động hội gián đoạn khi sắp xếp địa giới hành chính. Các đơn vị đã duy trì liên hệ với cơ sở, ứng dụng công nghệ số để kết nối, trao đổi thông tin; tổ chức sinh hoạt phù hợp với điều kiện đi lại của hội viên cao tuổi.

Cùng với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, các đơn vị cũng chú trọng phối hợp với ngành giáo dục trong khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ học sinh khó khăn và giáo dục đạo đức, lối sống. Tại thành phố Huế, hội tiếp nhận 6 đề tài sáng kiến của hội viên về xây dựng cộng đồng sử dụng tiếng Anh trong nhà trường và địa phương. Hội Cựu giáo chức tỉnh Nghệ An phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trao gần 3.000 cuốn sách cho ba trường học…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng chia sẻ nhiều cách làm hay, trao đổi khó khăn, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hội trong tình hình mới.