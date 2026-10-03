Giáo viên nghỉ đi khám bệnh, định mức giờ dạy được tính thế nào?

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nhận được câu hỏi của giáo viên về chế độ giảm định mức giờ dạy khi giáo viên đi khám bệnh.

Bà Hà Trang là giáo viên mầm non kiêm nhiệm là Bí thư Đoàn thanh niên, được nghỉ 2 giờ/1 tuần theo quy định tại Thông tư 11/2026/TT-BGDĐT. Vừa qua, bà xin nghỉ đi khám bệnh (chưa hết thời gian nghỉ phép) thì nhà trường đã trừ giờ được giảm khi kiêm nhiệm trong tháng của bà.

Bà Trang hỏi, trường hợp của bà có bị trừ hay quy đổi số giờ được giảm do kiêm nhiệm như nhà trường đã thực hiện không?

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 8 Thông tư số 11/2026/TT-BGDĐT: "Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng không được quy đổi chế độ giảm định mức giờ dạy hoặc sử dụng các giờ dạy được quy đổi từ hoạt động chuyên môn để thay thế cho định mức giờ dạy".

Bà Trang hỏi, hiệu trưởng và hiệu phó có được quy đổi giờ dạy sang trông trưa hay giờ chia ăn cho học sinh không?

Câu hỏi này, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ như sau:

Chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2026/TT-BGDĐT.

Một giờ học của cô và trò Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội). Ảnh minh hoạ: HB

Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 11/2026/TT-BGDĐT quy định, trường hợp giáo viên đi khám bệnh, chữa bệnh được hiệu trưởng đồng ý, thời gian nghỉ không vượt quá thời gian theo quy định và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì giờ dạy theo định mức đã được phân công trong thời gian này được tính là đã thực hiện và không phải dạy bù.

Do đó, việc nhà trường căn cứ thời gian giáo viên nghỉ đi khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định nêu trên để trừ số giờ được giảm định mức do kiêm nhiệm chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên là chưa phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 11 và khoản 1 Điều 10 Thông tư số 11/2026/TT-BGDĐT.

Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 11/2026/TT-BGDĐT quy định: "Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng không được quy đổi chế độ giảm định mức giờ dạy hoặc sử dụng các giờ dạy được quy đổi từ hoạt động chuyên môn để thay thế cho định mức giờ dạy".

Theo đó, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non phải thực hiện đủ định mức 2 giờ/tuần đối với hiệu trưởng và 4 giờ/tuần đối với phó hiệu trưởng. Khi đã thực hiện đủ định mức giờ dạy nêu trên, căn cứ khoản 3 Điều 8, các hoạt động chuyên môn theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 11/2026/TT-BGDĐT được quy đổi ra giờ dạy để tính tổng số giờ dạy khi xác định số giờ dạy thêm (nếu có).