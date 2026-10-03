Huế thí điểm dạy học tiếng Trung tại trường phổ thông

Ngày 3/10, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Huế cho biết, sở vừa phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức khai giảng, đưa tiếng Trung Quốc vào giảng dạy tại các trường phổ thông từ năm học 2026-2027.

Theo ông Nguyễn Tân, việc triển khai dạy học tiếng Trung Quốc là bước đi nhằm đa dạng hóa lựa chọn ngoại ngữ cho học sinh, góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của thành phố.

Huế thí điểm dạy học tiếng Trung Quốc tại trường phổ thông. Ảnh PV.

Qua đó, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, từng bước mở rộng cơ hội lựa chọn ngoại ngữ bên cạnh các ngoại ngữ đang được triển khai tại các trường phổ thông trên địa bàn. Việc được học thêm ngoại ngữ cũng tạo điều kiện để học sinh có thêm cơ hội du học, hội nhập quốc tế, phù hợp với xu thế hội nhập và toàn cầu hóa.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Huế cho hay, với đội ngũ giảng viên Khoa Tiếng Trung (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế) cùng sự phối hợp của các trường học, việc triển khai chương trình sẽ tạo nền móng cho việc mở rộng dạy học tiếng Trung Quốc tại thành phố.

Đồng thời, góp phần thực hiện hiệu quả "Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045"; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Sở GD&ĐT TP Huế và Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ký kết bản ghi nhớ hợp tác về hỗ trợ giảng dạy, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên cũng như phối hợp tổ chức thực tập cho sinh viên... Ảnh: N.T.

Theo Sở GD&ĐT TP Huế, việc triển khai thí điểm dạy học tiếng Trung Quốc - Ngoại ngữ 2 từ năm học 2026-2027 tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, thí điểm đối với học sinh lớp 6 và Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, thí điểm đối với học sinh lớp 10.

Đối tượng là học sinh đang học Ngoại ngữ 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông, có nguyện vọng học thêm tiếng Trung Quốc - Ngoại ngữ 2 và có xác nhận của cha mẹ hoặc người giám hộ. Việc tổ chức lớp căn cứ số lượng đăng ký và điều kiện thực tế của nhà trường, bảo đảm công khai, công bằng, tính hiệu quả, không tổ chức tuyển chọn trái quy định.

Chương trình được thực hiện theo Chương trình môn tiếng Trung Quốc - Ngoại ngữ 2 thuộc Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, hướng đến phát triển năng lực giao tiếp và 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Thời lượng dự kiến 3 tiết/tuần trong 35 tuần, tương ứng 105 tiết/năm học, gồm cả thời lượng ôn tập, kiểm tra và đánh giá theo chương trình.