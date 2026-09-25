Tâm thế mới, tư duy mới

Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau có phỏng vấn Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), về kết quả đạt được và định hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm.

Ðại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 vừa khai mạc vào ngày 20/9.

Kết quả toàn diện trên các lĩnh vực

- Ông có thể chia sẻ cụ thể những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực?

Ông Nguyễn Quốc Thanh: Ở lĩnh vực văn hoá, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản tiếp tục là một trong những điểm sáng. Các bảo tàng, di tích và điểm trưng bày đón hơn 118 ngàn lượt khách; tổ chức 152 đoàn dâng hương với hơn 13 ngàn lượt người tham gia; cùng 18 cuộc trưng bày và 51 cuộc ngoại khoá.

Những con số này cho thấy di sản không chỉ được bảo tồn mà ngày càng được khai thác theo hướng gắn với giáo dục truyền thống, phục vụ cộng đồng và phát triển du lịch.

Hoạt động văn hoá cơ sở tiếp tục được triển khai rộng khắp, với nhiều liên hoan, hội thi, hội diễn, chương trình văn hoá - nghệ thuật, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân.

Ðáng chú ý, thư viện đã phục vụ hơn 377 ngàn lượt bạn đọc trong 6 tháng. Các hoạt động phục vụ lưu động, ngoại khoá tại trường học, vùng nông thôn và những sự kiện văn hoá lớn giúp mở rộng đối tượng tiếp cận sách, báo và tri thức.

Trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, 144 buổi biểu diễn thu hút hơn 105 ngàn lượt người xem. Thành tích tại Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc tiếp tục cho thấy chất lượng đội ngũ nghệ sĩ và sức sống của nghệ thuật cải lương Cà Mau.

Công tác gia đình cũng được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức về xây dựng gia đình hạnh phúc, giữ gìn các giá trị văn hoá, đạo đức truyền thống và phòng, chống bạo lực gia đình.

Thể dục, thể thao quần chúng tiếp tục phát triển rộng khắp. Người dân tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt 34,3%; gia đình thể thao đạt 29,3%. Trong 6 tháng đầu năm, ngành tổ chức 8 hoạt động, hội thao và phối hợp tổ chức 27 giải thể thao nhân các ngày lễ, kỷ niệm và sự kiện quan trọng của tỉnh.

Ở thể thao thành tích cao, các vận động viên tham gia 22 giải, giành 74 huy chương, gồm 16 Huy chương Vàng, 22 Huy chương Bạc và 36 Huy chương Ðồng; trong đó có 4 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Ðồng tại các giải đấu quốc tế. Kết quả này đến từ việc duy trì ổn định công tác đào tạo, huấn luyện, chú trọng chuyên môn, thể lực và tâm lý thi đấu cho vận động viên.

Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch phát huy hiệu quả

- Ðối với việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong năm 2026, kết quả như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Quốc Thanh: Thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong năm 2026, ngành chủ động tham mưu triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, hoạt động xúc tiến, quảng bá và kích cầu du lịch.

Chương trình “Cà Mau - Ðiểm đến năm 2026” được triển khai với nhiều sự kiện như: các hoạt động kỷ niệm 30/4 và 1/5; Tuần lễ Khoa học, công nghệ - Văn hoá, du lịch và Cuộc thi Gạo ngon đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I; lễ Nghinh Ông Gành Hào, lễ Tri ân Quốc Tổ, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, sự kiện Hương rừng U Minh, Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ, các hoạt động kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm; lễ công bố, khởi công, khánh thành Bảo tàng lúa nước, biểu tượng tôn vinh lúa nước và nhiều công trình khác.

Các chỉ tiêu chủ yếu trong 9 tháng đầu năm đều đạt và vượt kịch bản tăng trưởng. Trong đó, tổng lượng khách đạt 102,7% và tổng doanh thu đạt 102,2% so với kịch bản.

Kết quả này cho thấy công tác quảng bá, xúc tiến du lịch đang phát huy hiệu quả; đồng thời, các mô hình du lịch mới gắn với văn hoá, sinh thái và cộng đồng từng bước hình thành, tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến.

Thị trường khách nội địa tiếp tục là một trong những nguồn khách quan trọng của Cà Mau, trong khi thị trường khách quốc tế có dấu hiệu phục hồi ổn định. Ðây là cơ sở để ngành tiếp tục tăng tốc trong những tháng cuối năm.

Tín hiệu này cho thấy hiệu quả khai thác sản phẩm du lịch có sự cải thiện, giá trị chi tiêu và khả năng đóng góp của du lịch vào kinh tế địa phương đang được nâng lên.

Mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên đòi hỏi toàn ngành không chỉ nỗ lực về tiến độ mà phải đổi mới cách làm, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực chất. Văn hoá phải trở thành nguồn lực cho phát triển; thể thao vừa nâng cao sức khoẻ, đời sống tinh thần của Nhân dân, vừa tạo sức hút thông qua các sự kiện; du lịch phải tiếp tục nâng chất sản phẩm, tăng giá trị từ mỗi lượt khách.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở VH,TT&DL, nhấn mạnh.

Với quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong năm 2026, toàn ngành xác lập tâm thế mới, tư duy mới, chủ động vượt qua khó khăn, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Ngày hội Văn hoá di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I - năm 2026 thu hút du khách trong và ngoài tỉnh, tạo tiếng vang cho du lịch Cà Mau.

Tạo thêm dư địa tăng trưởng

- Ông có thể cho biết, những nhiệm vụ trọng tâm nào sẽ được ngành tập trung thực hiện để tạo thêm dư địa tăng trưởng từ nay đến cuối năm?

Ông Nguyễn Quốc Thanh: Trước hết, ngành sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển VH,TT&DL; tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách liên quan đến mức thưởng, chi tiền thưởng cho huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại các giải thể thao quốc gia; đồng thời hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu phát triển văn hoá toàn diện cấp xã.

Trong lĩnh vực văn hoá, ngành tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, đưa văn hoá, nghệ thuật về cơ sở; đa dạng hoá các chương trình phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, khu vực biển, đảo và vùng dân tộc thiểu số. Các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và phục vụ tết Nguyên đán Ðinh Mùi 2027 cũng sẽ được chuẩn bị chu đáo.

Với thể thao, ngành thực hiện các kế hoạch phát triển thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao giai đoạn 2026-2030; tổ chức Ðại hội Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026, Giải Marathon - Cup PETROVIETNAMnăm 2026 cùng nhiều giải thể thao, hoạt động hưởng ứng các ngày lễ lớn.

Về du lịch, ngành tập trung xây dựng quy hoạch chung xây dựng Khu Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau; tăng cường liên kết, quảng bá, đa dạng hoá các sự kiện kích cầu du lịch; tham mưu tổ chức thành công các sự kiện lớn của tỉnh như Festival Tôm lần thứ II năm 2026, cùng chuỗi hoạt động trong Chương trình “Cà Mau - Ðiểm đến năm 2026”.

Ðiều quan trọng là phải tiếp tục chuyển từ tư duy tổ chức sự kiện đơn thuần sang tạo ra chuỗi trải nghiệm có khả năng giữ chân du khách, tăng mức chi tiêu và khuyến khích du khách quay trở lại. Văn hoá, sinh thái, cộng đồng và đặc trưng địa phương sẽ tiếp tục là những yếu tố được khai thác để hình thành các sản phẩm có sức cạnh tranh.

Song song đó, ngành sẽ hoàn thành Ðề án xây dựng, phát triển truyền thông tỉnh Cà Mau đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo chí và hệ thống truyền thanh cơ sở nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, góp phần quảng bá hình ảnh, con người và các sản phẩm văn hoá, du lịch của tỉnh.

- Xin cảm ơn ông!