Phường Tương Mai: Vui tươi đêm hội trăng rằm

Chương trình “Đêm hội trăng rằm” phường diễn ra trong không khí rộn ràng, vui tươi, đầm ấm với đa dạng hoạt động nhằm tạo ra một đêm đáng nhớ cho trẻ em trên địa bàn. Có thể kể đến như cuộc thi trưng bày mâm cỗ, phá cỗ Trung thu, múa lân, văn nghệ thuật…

Cuộc thi trưng bày mâm cỗ Trung thu với sự tham gia của đông đảo cư dân và trẻ em trên địa bàn. Ảnh: PV

Chia sẻ tại Chương trình, Chủ tịch UBND phường Đào Thị Thu Hằng cho biết, địa phương luôn xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm chung của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội, nhà trường, gia đình và toàn cộng đồng. Do đó, mỗi hoạt động trong Chương trình hôm nay không chỉ đem lại niềm vui mà còn góp phần giúp các cháu hiểu hơn về truyền thống, biết yêu thương, chia sẻ và gắn bó với cộng đồng nơi mình đang sống.

Hoạt động múa lân thu hút được sự hào hứng của các em nhỏ- Ảnh: PV

Theo ghi nhận, không khí của Chương trình "Đêm hội trăng rằm" diễn ra rất sôi động với sự hào hứng và náo nhiệt của các em thiếu nhi. Bên cạnh việc được tìm hiểu nghệ thuật dân gian thông qua các hoạt động như chơi trò chơi, in tranh Đông Hồ, nặn tò he … các em còn được giao lưu, chơi trò chơi với chú Cuội, chị Hằng để nhận được những phần quà đầy mong đợi.

Lãnh đạo phường Tương Mai tham dự chương trình "Đêm hội trăng rằm". Ảnh: PV

Bên cạnh 2.000 phần quà dành cho tất cả các em tham dự chương trình, phường Tương Mai còn tặng 154 suất quà dành tặng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, 102 suất quà dành tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự quan tâm, động viên để các em tiếp tục chăm ngoan, học tập tốt, nỗ lực vươn lên.