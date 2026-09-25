Hương vị Việt - Lào hội tụ giữa lòng Hà Nội

Không chỉ mang đến một không gian khám phá sản vật vùng miền, Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào còn mở thêm cơ hội để doanh nghiệp hai nước tiếp cận người tiêu dùng, tìm hiểu thị trường và kết nối các kênh phân phối.

Từ ngày 1-4/10/2026, Nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng, ngay giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội, sẽ trở thành điểm gặp gỡ của những sản phẩm mang đậm dấu ấn vùng miền Việt Nam và những mặt hàng đặc trưng đến từ Lào.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, hơn 100 sản phẩm được lựa chọn giới thiệu tại Tuần lễ, thuộc nhiều nhóm hàng như lương thực, thực phẩm, đồ uống, thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng. Sự kiện do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Vụ Nội thương, Bộ Công Thương Lào tổ chức.

Không gian trừng bày Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào tại 93 Tràng Tiền

Mang hương vị các vùng miền Việt Nam đến trung tâm Thủ đô

Không gian sản phẩm Việt Nam tại Tuần lễ giống như một lát cắt nhỏ của bản đồ đặc sản vùng miền.

Từ Hà Nội có những thức quà quen thuộc như chả cốm, bánh chả, ô mai; đi dọc miền Trung là cu-đơ Hà Tĩnh, bánh bột lọc Huế; rồi nước mắm Luận Nghiệp, lạp sườn Lai Châu, muối tôm và đường thốt nốt An Giang. Bên cạnh thực phẩm truyền thống còn có các sản phẩm từ dừa, mỹ phẩm thiên nhiên từ bưởi non và tò he - món đồ chơi dân gian quen thuộc của người Việt.

Sự đa dạng ấy giúp người tiêu dùng không chỉ tiếp cận một sản phẩm đơn lẻ mà có thể nhìn thấy những câu chuyện khác nhau về nguyên liệu, phương thức chế biến và bản sắc của từng vùng đất.

Có sản phẩm được hình thành từ những nguyên liệu gắn chặt với điều kiện tự nhiên địa phương; có sản phẩm mang theo một nghề truyền thống đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ; cũng có những mặt hàng mới được phát triển theo hướng chế biến sâu, hoàn thiện bao bì và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường.

Trong cùng một không gian, những món ăn vốn quen thuộc tại từng địa phương được đặt cạnh nhau, tạo điều kiện để người dân Thủ đô và du khách trực tiếp quan sát, tìm hiểu và lựa chọn.

Điểm đáng chú ý là các sản phẩm không chỉ được trưng bày mà còn được bán trực tiếp. Điều này giúp sự kiện vượt ra khỏi hình thức giới thiệu đơn thuần để trở thành một điểm tiếp xúc thực tế giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng.

Qua phản hồi về mẫu mã, hương vị, giá cả hay cách đóng gói, các đơn vị tham gia cũng có thêm cơ sở để hiểu nhu cầu thị trường - một yếu tố ngày càng quan trọng khi sản phẩm địa phương muốn bước ra khỏi phạm vi thị trường truyền thống.

Từ gạo thơm, trà vùng cao đến sản phẩm trầm hương của Lào

Nếu khu vực sản phẩm Việt Nam gợi mở hành trình qua nhiều vùng miền trong nước, gian hàng Lào lại mang tới những sản vật đặc trưng gắn với điều kiện tự nhiên, nông nghiệp và văn hóa của đất nước Triệu Voi.

Nổi bật trong số đó là các dòng gạo như gạo tẻ cẩm, nếp cẩm, nếp thơm Yodsam, gạo nếp thơm Champahom, Bandon Champahom... Đây là nhóm sản phẩm vốn có vị trí quan trọng trong đời sống và văn hóa ẩm thực của người Lào.

Bên cạnh gạo là nhiều loại trà mang tên những vùng đất của Lào như Phongsaly, Lao Lan Xang, Xieng Khoang cùng các dòng trà được giới thiệu gắn với những cây chè cổ lâu năm.

Sản phẩm thực phẩm chế biến cũng khá đa dạng, từ thịt trâu khô, thịt bò khô, chuối khô đến rong đá sấy khô.

Một điểm nhấn khác là nhóm sản phẩm được phát triển từ cây trầm.

Thay vì chỉ xuất hiện dưới dạng nguyên liệu hay gỗ trầm, tại Tuần lễ, trầm được giới thiệu thành nhiều sản phẩm khác nhau như tinh dầu, hương trầm, trà búp trầm, nến thơm, xà phòng, bột trầm, gối trầm và các sản phẩm từ gỗ trầm.

Danh mục này cho thấy xu hướng gia tăng giá trị cho nguyên liệu bản địa thông qua chế biến và đa dạng hóa sản phẩm - từ hàng tiêu dùng, sản phẩm chăm sóc cá nhân đến quà tặng và sản phẩm mang yếu tố văn hóa.

Theo thông tin của Bộ Công Thương, phía Lào kỳ vọng thông qua Tuần lễ, người tiêu dùng Việt Nam sẽ biết nhiều hơn tới các sản phẩm đặc trưng của Lào; đồng thời doanh nghiệp Việt Nam có thêm thông tin về nguồn cung, chất lượng và khả năng hợp tác với doanh nghiệp Lào. Phía Lào cũng hướng tới xây dựng nhận diện cho hàng hóa của mình tại Việt Nam theo hướng chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng, gần gũi với thiên nhiên và mang bản sắc văn hóa Lào.

Đó cũng là lý do Tuần lễ không chỉ dừng ở việc “mang hàng sang trưng bày”. Khi sản phẩm được đặt trực tiếp trước người tiêu dùng của một thị trường khác, câu chuyện về chất lượng, bao bì, khả năng truy xuất nguồn gốc và sự phù hợp với thị hiếu đều trở nên rõ nét hơn.

Từ giới thiệu sản phẩm đến mở rộng cơ hội thị trường

Đằng sau không gian của những món ăn, thức uống và sản vật đặc trưng là một mục tiêu rộng hơn về hợp tác phát triển thị trường giữa Việt Nam và Lào.

Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào được tổ chức nhằm cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương Việt Nam và Vụ Nội thương, Bộ Công Thương Lào về hợp tác trong lĩnh vực quản lý và phát triển thị trường trong nước, được ký kết cuối năm 2025.

Bởi vậy, bên cạnh câu chuyện mua sắm, sự kiện còn tạo không gian để các đơn vị sản xuất, kinh doanh hai nước trao đổi thông tin về sản phẩm, thị hiếu người tiêu dùng và khả năng phát triển các kênh phân phối.

Với doanh nghiệp Lào, Hà Nội là một thị trường lớn, đồng thời là nơi tập trung người tiêu dùng từ nhiều vùng miền và lượng khách du lịch đáng kể. Việc đưa sản phẩm đến trưng bày trực tiếp tại khu vực trung tâm thành phố giúp doanh nghiệp có cơ hội quan sát phản ứng của người tiêu dùng đối với từng mặt hàng, từ đó đánh giá khả năng đưa sản phẩm sâu hơn vào thị trường Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, các đơn vị Việt Nam cũng có thêm cơ hội tìm hiểu sản phẩm, nguồn cung và khả năng hợp tác với đối tác Lào.

Điều này làm cho một Tuần lễ kéo dài bốn ngày có thể trở thành điểm khởi đầu cho những kết nối dài hơn - từ trao đổi thông tin, tìm đối tác cho tới mở rộng hệ thống phân phối.

Lễ khai mạc Tuần lễ dự kiến diễn ra lúc 14 giờ ngày 1/10/2026, với sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng và Đại sứ Lào tại Việt Nam; chương trình có sự tham dự của đại diện Bộ Công Thương Lào, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương Việt Nam và doanh nghiệp hai nước.

Từ ngày 1-4/10, cánh cửa tại số 93 Đinh Tiên Hoàng sẽ mở ra một không gian nơi người dân và du khách có thể tìm thấy từ hương cốm Hà Nội, vị ngọt của cu-đơ miền Trung đến gạo thơm, trà và trầm hương của Lào.

Nhưng phía sau những hương vị ấy còn là một câu chuyện lớn hơn: đưa sản phẩm của hai nước đến gần người tiêu dùng, để những đặc sản mang bản sắc địa phương không chỉ được biết đến mà còn từng bước tìm được chỗ đứng rộng hơn trên thị trường của nhau.