Rộn ràng Đêm hội Trăng rằm 2026 bên hồ Hoàn Kiếm

Tiết mục múa Lân - Sư - Rồng đặc sắc chào mừng đêm hội. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Nguyễn Hồng Trang cho biết, trong 2 tuần qua không khí Trung thu đã hiện diện ở rất nhiều không gian của Hoàn Kiếm. Chuỗi hoạt động bắt đầu mùa Trăng tại chợ Đồng Xuân, nơi những giá trị truyền thống được kể bằng một ngôn ngữ mới, với nghệ thuật biểu diễn kết hợp công nghệ trình chiếu mapping trên mái vòm chợ Đồng Xuân.

"Chúng ta đã thấy Hàng Mã rực rỡ sắc màu của chợ Trung thu, thấy những chiếc đèn, những món đồ chơi dân gian và những nét văn hóa quen thuộc của Tết Trung thu hiện diện giữa nhịp sống phố phường. Và Trung thu cũng đã về với 28 tổ dân phố, các trường học để niềm vui ngày Tết của trẻ em đến gần hơn với từng gia đình và từng trẻ nhỏ", bà Nguyễn Hồng Trang chia sẻ.

Ban tổ chức tặng quà thiếu nhi Hoàn Kiếm. Ảnh: PV

Tại những không gian di sản trong khu phố cổ, các em nhỏ và du khách được gặp gỡ nghệ nhân, tự tay làm đồ chơi, làm bánh Trung thu, tìm hiểu đầu sư tử truyền thống và những phong tục đã đi cùng nhiều thế hệ người Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm nhấn mạnh, mỗi nơi một cách tổ chức, mỗi hoạt động một sắc màu, nhưng tất cả đều hướng tới một mong muốn: Để trẻ em không chỉ được xem Trung thu, mà được chạm vào Trung thu, vui cùng Trung thu, hiểu thêm về Trung thu và quan trọng nhất là lưu giữ những trải nghiệm đó trong tuổi thơ của mình.

Ban tổ chức tặng 10 xe đạp cho 10 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: PV

"Đêm hội Trăng rằm 2026" tối 25-9 được mở màn với chương trình biểu diễn trống hội, múa Lân - Sư - Rồng đặc sắc chào mừng. Đoàn rước đèn Trung thu truyền thống diễu hành qua các tuyến phố quanh Hồ Hoàn Kiếm và không gian đi bộ, các tuyến phố cổ.

Tại đêm hội, phường Hoàn Kiếm tặng 1.500 suất quà cho trẻ em tham dự; tặng 10 xe đạp cho 10 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Phần cuối chương trình, đông đảo thiếu nhi và du khách cùng hòa mình vào không khí ấm áp của mâm cỗ Trung thu truyền thống giữa không gian phố cổ.

UBND phường Hoàn Kiếm thông tin thêm, bên cạnh "Đêm hội Trăng rằm 2026", từ ngày 28-8 đến hết ngày 30-9, không gian văn hóa phố cổ Hoàn Kiếm bừng sáng với hàng loạt hoạt động trải nghiệm hấp dẫn tại các di tích trọng điểm trong khuôn khổ chương trình "Lưu trăng phố cổ 2026".