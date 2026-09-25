15h ngày 25/9, Mook Karnruethai Tassabut (Mook), Á hậu Miss Cosmo 2024, xuất hiện tại TikTok Food Fest 2026, thu hút sự chú ý của khán giả ngay khi bước vào khu vực lễ hội.

Dù trời đổ mưa, Á hậu Mook vẫn giữ tinh thần thân thiện, vui vẻ và chụp ảnh cùng người hâm mộ trước khi bước vào chương trình giao lưu với khán giả. Cô được biết đến với tình yêu dành cho ẩm thực Việt Nam và thường xuyên chia sẻ trải nghiệm về các món ăn Việt.

Session “Người Thái ăn đồ Việt” diễn ra trên sân khấu, với sự tham gia của Á hậu Miss Cosmo 2024 và Content Creator Sammy. Các khách mời cùng thực hiện món gỏi khô bò theo khẩu vị yêu thích của Mook và tham gia minigame đoán các món ăn Việt Nam như bánh ram ít, bánh hỏi heo quay...

Trước đó, trong khuôn khổ TikTok Food Fest 2026, chuỗi Uni Tour đã được tổ chức tại 5 trường đại học ở TP.HCM, mang đến không gian trải nghiệm ẩm thực, tương tác và kết nối ngay trong khuôn viên trường. Á hậu Miss Cosmo 2024 xuất hiện tại hai điểm dừng là Đại học Hoa Sen ngày 14/9 và Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) ngày 17/9. Tại đây, cô cùng sinh viên tham gia các thử thách, giao lưu và chia sẻ những câu chuyện xoay quanh ẩm thực.

“Tôi tin rằng ẩm thực có thể kết nối con người từ những vùng đất và nền văn hóa khác nhau. TikTok cũng tạo ra một không gian để mọi người khám phá, chia sẻ và kết nối thông qua những nội dung về ẩm thực. Nhưng trên hết, điều đặc biệt là những kết nối ngoài đời thực. Sự kiện hôm nay cho chúng ta cơ hội gặp gỡ, kết nối với nhau vượt lên trên các nền tảng trực tuyến”, Á hậu Miss Cosmo 2024 chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Sau khi hoàn thành món gỏi khô bò trên sân khấu, Mook xuống giao lưu và mời khán giả thưởng thức món ăn. Khi một số khán giả cho rằng món gỏi khá cay, Mook cũng ăn thử, “Không cay gì đâu!”, tạo nên khoảnh khắc thú vị tại sự kiện.

Dù trời mưa, đông đảo khán giả vẫn không giấu được sự phấn khích khi có cơ hội gặp gỡ và giao lưu trực tiếp với Mook.

Đến tham dự session Real Match, nằm trong khuôn khổ Taste Match tại sự kiện, Mook đóng vai trò kết nối người chơi, đồng thời đại diện TikTok Food Fest truyền tải thông điệp về sức mạnh của ẩm thực trong việc kết nối mọi người.

TikTok Food Fest 2026 diễn ra trong 2 ngày 25, 26/9 tại Công viên bờ sông Sài Gòn. Bên cạnh các gian hàng ẩm thực, lễ hội có nhiều hoạt động tương tác và âm nhạc, tạo không gian để khách tham dự khám phá những món ăn từng được biết đến trên TikTok và tìm ra hương vị hợp gu.