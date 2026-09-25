Người bộ tộc biệt lập Amazon lần đầu tới thủ đô: Ăn burger, đi trung tâm thương mại, phản ứng rất khó ngờ

Bộ tộc Waorani từ rừng Amazon tới thủ đô Ecuador

Chuyến đi được YouTuber người Mỹ Alpi tổ chức vào tháng 4/2026, gần một năm sau khi anh gặp Kominta và Mayra trong chuyến khám phá Amazon năm 2025.

Kominta gần như dành phần lớn cuộc sống trong rừng Amazon, trong khi Mayra từng có dịp ra ngoài để tới một thị trấn nhỏ. Tuy nhiên, hành trình tới Quito lại là trải nghiệm đặc biệt khi hai người lần đầu khám phá thủ đô đông đúc của Ecuador.

Ngay từ lúc lên máy bay, cả hai đã tỏ ra vừa tò mò vừa lo lắng. Mỗi khi máy bay rung lắc, Kominta và Mayra đều không giấu được sự bất an. Nhìn xuống mặt đất từ trên cao cũng khiến Kominta có một liên tưởng thú vị.

"Ở bộ lạc, sao rất xa trên cao còn giờ đây, ngôi nhà rất xa nhưng lại ở dưới", anh chia sẻ.

Waorani là một dân tộc bản địa sinh sống tại vùng Amazon thuộc Ecuador, chủ yếu ở các khu vực Orellana, Napo và Pastaza. Trong nhiều thế hệ, người của bộ tộc này duy trì cuộc sống gắn chặt với rừng, dựa nhiều vào săn bắt, hái lượm và các kỹ năng truyền thống.

Dù người Waorani đã có quá trình tiếp xúc với thế giới bên ngoài từ nhiều thập niên trước, một số cộng đồng vẫn duy trì lối sống tương đối biệt lập và giữ nhiều nét văn hóa truyền thống.

Người bộ tộc Amazon choáng ngợp trước đám đông giữa thành phố

Sau khi tới Quito, một trong những điểm dừng chân đầu tiên của Kominta và Mayra là Basílica del Voto Nacional, công trình nổi tiếng của thủ đô Ecuador.

Khi leo lên khu vực cao để ngắm toàn cảnh thành phố, Kominta tỏ ra khá e dè. Anh liên tưởng những bậc thang và kết cấu trên cao với cành cây trong rừng, đồng thời lo chúng có thể bất ngờ gãy.

Tuy nhiên, thứ khiến hai người bộ tộc Waorani choáng ngợp hơn lại là cảnh tượng trên những con phố đông người.

Trong môi trường sống quen thuộc, Kominta và Mayra thường chỉ nhìn thấy vài chục người, nhiều nhất khoảng 100 người cùng lúc. Trong khi đó, chỉ một con phố tại Quito đã có thể tập trung hàng trăm người.

Mayra thậm chí đặt câu hỏi: "Sao các bạn có thể sống ở đây?".

Với cô, quá nhiều người xa lạ xuất hiện cùng lúc không tạo cảm giác náo nhiệt mà khiến cô khá hoang mang. Mayra từng nghe kể rằng con người ở thành phố có thể làm hại lẫn nhau nên càng cảm thấy bất an khi đứng giữa đám đông.

Rời khu vực trung tâm, Alpi đưa hai người tới một khu tắm suối nước nóng. Mayra được tặng một bộ bikini, loại trang phục cô chưa từng quen sử dụng trong cuộc sống ở rừng.

Trước đó, cả hai từng nghe nói người thành phố tắm trong những "dòng sông nhân tạo", tức hồ bơi, nhưng vẫn bất ngờ khi trực tiếp trải nghiệm làn nước ấm.

Người bộ tộc Amazon ăn burger, đi trung tâm thương mại

Một trong những trải nghiệm đáng chú ý nhất diễn ra vào ngày cuối hành trình, khi Kominta và Mayra được đưa tới trung tâm thương mại và thử ăn burger.

Chỉ vài ngày trước đó, cuộc sống của họ vẫn gắn với việc tự tìm kiếm thức ăn trong rừng. Bởi vậy, việc đứng trước màn hình gọi món rồi ngồi chờ thức ăn được mang ra tạo nên sự tương phản rất lớn.

Khi burger được đặt lên bàn, Mayra vẫn khá dè dặt và yêu cầu Alpi ăn trước. Sau khi nếm thử, cả hai đều nhận xét món ăn rất "wapponi", có nghĩa là ngon.

Điều khiến Kominta chú ý không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở cách người thành phố có được thức ăn.

Trong rừng, người của bộ tộc phải dành nhiều thời gian để săn bắt và tìm thực phẩm. Còn tại thành phố, theo quan sát của Kominta, thức ăn đã được chuẩn bị và tích trữ sẵn. Khi muốn ăn, người ta chỉ cần tới một nơi nhất định để lấy hoặc mua.

Anh thậm chí ước việc kiếm thức ăn trong rừng cũng có thể đơn giản như vậy.

Dù vậy, những tiện nghi của cuộc sống hiện đại không khiến Kominta muốn thay đổi hoàn toàn cách sống của mình.

"Nếu được sinh ra lần nữa, tôi vẫn muốn ở trong rừng", Kominta nói.

Mayra cũng cho rằng bản thân may mắn khi được lớn lên trong môi trường quen thuộc giữa Amazon.

Sau ba ngày khám phá Quito, Kominta đưa ra nhận xét gây chú ý. Theo anh, người thành phố dường như dành quá nhiều thời gian để sở hữu thêm đồ đạc, trong khi ở rừng, những vật dụng người bộ tộc có chủ yếu chỉ là công cụ phục vụ cuộc sống.

"Con người ở đây như mất phương hướng. Dù vậy, nơi này cũng thật đẹp", Kominta chia sẻ khi chuyến đi kết thúc.

Điều khiến hai người Waorani ngạc nhiên nhất sau hành trình có lẽ không chỉ là máy bay, burger hay trung tâm thương mại. Sự khác biệt lớn hơn nằm ở cách con người hiện đại sinh sống giữa một thế giới đông đúc, tiện nghi nhưng hoàn toàn xa lạ với khu rừng Amazon mà họ vẫn gọi là nhà.

Theo Alpi, Amazon Frontlines, IWGIA