Mùa trăng đong đầy yêu thương nơi biên giới

Các em thiếu nhi cùng nhau vui chơi và phá cỗ Trung thu tại chương trình

Nhằm mang đến một Tết Trung thu vui tươi, ấm áp và ý nghĩa cho các em thiếu nhi, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 đã tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu - Lan tỏa yêu thương” tại Trường Mầm non Hoa Hồng (xã Ia Dơk) và Đội sản xuất số 19 (xã Ia Chia), tỉnh Gia Lai.

Trong không khí rộn ràng của mùa trăng tháng Tám, chương trình mang đến cho các em những khoảnh khắc vui tươi, đáng nhớ.

Những tiết mục văn nghệ được dàn dựng sinh động, xen lẫn các hoạt cảnh vui nhộn tạo nên bầu không khí hào hứng, gần gũi. Các em còn được hòa mình vào nhiều trò chơi, hoạt động trải nghiệm trong chương trình “Cùng nhau khéo tay - Đón trăng rằm”, cùng chị Hằng, chú Cuội khám phá những sắc màu đặc trưng của đêm hội trăng rằm.

Niềm vui của các em được nối dài bằng những món quà chan chứa tình cảm. Lãnh đạo, chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 đã trao hơn 500 suất quà của đơn vị cùng những chiếc bánh Trung thu do Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 gửi tặng.

Đại tá Đậu Thiện Lương, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 trao quà Trung thu cho các em thiếu nhi

Với những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, cán bộ, chỉ huy đơn vị trực tiếp đến tận nhà thăm hỏi, động viên và trao quà cho trẻ em khuyết tật, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo; đồng thời gửi những phần quà đến con, cháu các già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo trên địa bàn.

Hoạt động chăm lo Tết Trung thu được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 triển khai rộng khắp trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ.

Trong mùa Trung thu năm 2026, đơn vị đã trao 3.456 suất quà cho con cán bộ, nhân viên, người lao động và trẻ em là con em nhân dân tại 20 thôn, làng thuộc 6 xã: Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Chia, Ia Dơk, Ia Krái và Ia O của tỉnh Gia Lai.

Bên cạnh đó, 24 suất quà được dành tặng trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo và 67 suất quà gửi đến con, cháu các già làng, trưởng thôn, chức sắc tôn giáo.

Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 trao quà Trung thu tặng các gia đình chức sắc tôn giáo và các cháu thiếu nhi trên địa bàn

Tổng giá trị các phần quà hơn 200 triệu đồng, góp thêm niềm vui và sự ấm áp cho các em nhỏ trong mùa trăng đoàn viên.

Cùng với những phần quà từ đơn vị, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã gửi tặng hơn 3.250 bánh Trung thu đến con cán bộ, nhân viên, người lao động Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 và con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Mỗi phần quà, mỗi chiếc bánh được trao đi là một lời động viên chân thành, góp phần để trẻ em vùng biên có thêm niềm vui trong ngày hội của tuổi thơ.

Đại tá Hà Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 cho biết, địa bàn đơn vị đứng chân và thực hiện nhiệm vụ chủ yếu là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn.

Từ những sân chơi rộn ràng tiếng cười đến những phần quà được trao tận tay, Tết Trung thu nơi vùng biên thêm phần ấm áp

Vì vậy, chương trình “Vui Tết Trung thu - Lan tỏa yêu thương” cùng những phần quà Trung thu của đơn vị và Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với thiếu nhi và nhân dân trên địa bàn.

Những hoạt động thiết thực đã góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho trẻ em, đồng thời vun đắp tình cảm gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 với nhân dân, để tình quân dân tiếp tục được bồi đắp từ những việc làm bình dị, ý nghĩa trong cuộc sống.