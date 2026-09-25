Phường Hòa Xuân tặng 393 suất quà Tết Trung thu cho trẻ em

Người dân, du khách tham dự Chợ phiên tháng 9 tại phường Hòa Xuân. Ảnh: NGỌC QUỐC

Chợ phiên diễn ra từ 25 đến tối 26/9, thu hút hơn 40 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP, các hộ kinh doanh trong và ngoài địa bàn tham gia.

Không gian chợ được thiết kế theo ý tưởng “đưa hồn quê vào giữa lòng phố thị”, kết hợp hài hòa nét mộc mạc của làng truyền thống với nhịp sống đô thị hiện đại.

Chợ phiên quy tụ đa dạng khu vực trải nghiệm như ẩm thực, trưng bày sản phẩm OCOP, hàng hóa đặc trưng địa phương, hàng tiêu dùng cùng các trò chơi dân gian và khu vui chơi thiếu nhi.

Ban tổ chức tặng quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NGỌC QUỐC

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 393 suất quà Trung thu, trong đó 255 suất dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và 138 suất cho trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Nguồn kinh phí được trích từ ngân sách địa phương cùng sự chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm.