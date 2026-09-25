Hai cây đa cổ thụ ở xã Phúc Lộc được công nhận Cây Di sản Việt Nam

Theo bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Xuân Phú, hai cây đã gắn bó với người dân địa phương qua nhiều thế hệ, chứng kiến những đổi thay của quê hương. Một cây đa hiện nằm trong khuôn viên đình làng, gắn với không gian văn hóa, tín ngưỡng và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.

Cây đa còn lại nằm trong khuôn viên Văn chỉ xưa, một không gian có ý nghĩa trong đời sống văn hóa của làng Ân Phú trước đây. Qua thời gian, hai cây đa trở thành những “chứng nhân” của lịch sử làng quê, gắn với nhiều ký ức và tình cảm của người dân.

GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phát biểu. Ảnh: TL

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho biết, một cây cổ thụ muốn trở thành cây di sản không chỉ bởi tuổi đời lâu năm mà còn bởi những giá trị mà cây đã lưu giữ cùng cộng đồng. Mỗi thân cây, tán cây đều gắn với ký ức, với lịch sử của làng quê và với bao thế hệ người dân. Vì vậy, khi một cây được công nhận là Cây Di sản Việt Nam cũng là lúc cộng đồng được nhắc nhớ về trách nhiệm gìn giữ những giá trị quý báu của quê hương.

GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh cũng chia sẻ sự trân trọng đối với nhân dân thôn Xuân Phú đã gìn giữ cây đa qua nhiều thế hệ, coi cây như một phần không thể thiếu của không gian văn hóa làng quê. Đồng thời, mong muốn địa phương tiếp tục chăm sóc, bảo vệ cây bằng tình cảm và trách nhiệm, để cây đa không chỉ được gìn giữ hôm nay mà còn tiếp tục xanh tốt, đồng hành cùng các thế hệ mai sau.

Một cây đa khác tại thôn Xuân Phú cũng được công nhận Cây Di sản Việt Nam trong dịp này. Ảnh: Tuấn Hữu

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phúc Lộc Đinh Xuân Hanh nhấn mạnh, hai cây đa cổ thụ được công nhận là Cây Di sản Việt không chỉ là niềm tự hào của riêng thôn Xuân Phú mà còn là niềm vui chung của xã Phúc Lộc, bởi mỗi cây di sản đều mang trong mình những giá trị về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa và ký ức của cộng đồng. Đây sự ghi nhận đối với những giá trị mà thiên nhiên và cộng đồng đã cùng nhau gìn giữ, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn trong công tác bảo vệ, chăm sóc cây.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phúc Lộc đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và nhân dân thôn Xuân Phú tiếp tục nâng cao ý thức cộng đồng, thường xuyên quan tâm chăm sóc, bảo vệ hai cây đa; chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong việc theo dõi, đánh giá tình trạng cây và có giải pháp bảo vệ phù hợp, lâu dài.

Tại buổi lễ, đại diện Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đã trao Bằng công nhận Cây di sản Việt Nam cho thôn Xuân Phú.