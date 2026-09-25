Nhiều tư liệu về cụ Huỳnh Thúc Kháng được giới thiệu đến bạn đọc

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị đồng hành thực hiện nghi thức khai mạc. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Chương trình diễn ra tại Cơ sở 2 Thư viện Đà Nẵng (phường Bàn Thạch), với chủ đề “150 năm ngày sinh Nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng - Một nhân cách lớn của dân tộc”, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và học sinh các trường học phía nam thành phố.

Tại không gian trưng bày, Thư viện Đà Nẵng giới thiệu nhiều sách, tư liệu, tranh ảnh và tài liệu liên quan đến thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của cụ Huỳnh Thúc Kháng.

Cùng với đó, hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách với chủ đề “Nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng - Cuộc đời và sự nghiệp” giúp bạn đọc, nhất là học sinh, tiếp cận những tư liệu, câu chuyện về cuộc đời cụ qua các trang sách; khuyến khích tìm hiểu lịch sử và khai thác nguồn tài nguyên thông tin phục vụ học tập.

Không gian trưng bày, xếp sách mô hình độc đáo tại Cơ sở 2 Thư viện Đà Nẵng (phường Bàn Thạch). Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Hoạt động trưng bày được tổ chức tại 3 địa điểm gồm: Cơ sở 1 và Cơ sở 2 Thư viện Đà Nẵng, Nhà hát Trưng Vương, diễn ra từ ngày 25/9 đến 5/10.

Cùng với hoạt động trưng bày là các chương trình nói chuyện chuyên đề, xếp sách mô hình và chiếu phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp, những cống hiến của cụ Huỳnh Thúc Kháng tại hai cơ sở của Thư viện Đà Nẵng.

Học sinh tìm đọc tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Bên cạnh đó, Thư viện Đà Nẵng tư vấn, hướng dẫn bạn đọc khai thác các nguồn tài nguyên thông tin; giới thiệu những tiện ích, hoạt động trải nghiệm tại thư viện và cấp thẻ bạn đọc miễn phí cho độc giả có nhu cầu.

Nhà chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng (1876 - 1947) là một nhân cách lớn, chủ trương cứu nước bằng khai dân trí, chấn dân khí, phát triển dân sinh. Cuộc đời của cụ gắn liền với những giai đoạn quan trọng của lịch sử dân tộc.

Ban tổ chức tặng hoa tri ân các đơn vị đồng hành chương trình. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Từ một nhà nho giàu lòng yêu nước, một chí sĩ kiên cường, đến một nhà hoạt động chính trị, nhà báo, nhà văn hóa, cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại những dấu ấn sâu sắc bằng trí tuệ, khí tiết và tinh thần trách nhiệm đối với đất nước.