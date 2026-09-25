Bí quyết đơn giản chọn ổi thơm giòn, ngọt lịm, đậm vị mùa thu không nên bỏ qua

Ổi là loại trái cây quen thuộc, thường được yêu thích nhờ vị thơm, giòn và có thể ăn trực tiếp. Tuy nhiên, không phải quả ổi nào nhìn xanh đẹp mắt cũng giòn ngọt. Chọn đúng độ chín là yếu tố quan trọng để quả có độ giòn, mọng nước và vị ngọt dễ ăn.

Dưới đây là một số dấu hiệu đơn giản có thể tham khảo khi chọn ổi.

Nhìn vỏ để nhận biết quả ổi

Trước tiên, nên chọn những quả có hình dáng cân đối, cầm chắc tay, không bị méo lệch, dập hoặc có dấu hiệu héo.

Vỏ ổi cũng có thể cung cấp một số gợi ý về độ chín. Những quả có bề mặt tương đối căng, màu sắc sáng và không xuất hiện nhiều vết thâm thường phù hợp hơn để ăn trực tiếp.

Theo kinh nghiệm chọn ổi, những quả có vỏ hơi sần, xuất hiện các đường vân tự nhiên thường được ưa chuộng bởi phần thịt quả có độ chắc và giòn. Ngược lại, quả có vỏ quá nhẵn nhưng khi cầm thấy mềm, thiếu độ chắc có thể đã để lâu hoặc chín quá.

Tuy nhiên, không nên chỉ dựa vào độ sần của vỏ để đánh giá chất lượng bởi đặc điểm này còn phụ thuộc vào giống ổi.

Chọn màu vỏ theo độ chín mong muốn

Màu sắc là một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất. Tùy giống ổi, màu vỏ khi chín có thể khác nhau, nhưng với nhiều loại ổi phổ biến, quả vừa chín thường chuyển từ xanh đậm sang xanh nhạt hoặc bắt đầu ánh vàng.

Nếu thích ăn giòn, có thể chọn quả vẫn còn màu xanh sáng nhưng đã có dấu hiệu chuyển màu nhẹ. Những quả xanh đậm, vỏ căng và chưa có dấu hiệu chuyển màu thường còn khá non, thịt có thể cứng và vị chát hơn.

Ngược lại, quả chuyển vàng nhiều, mềm khi ấn nhẹ thường đã chín kỹ. Những quả này thường thơm và ngọt hơn nhưng độ giòn có thể giảm.

Do đó, nếu ưu tiên ổi giòn, nên tìm những quả có màu xanh nhạt hoặc xanh pha vàng, bề mặt căng và chắc.

Cầm thử để kiểm tra độ chắc và độ mọng

Một cách đơn giản khác là cầm quả ổi lên để cảm nhận trọng lượng. Những quả có kích thước tương đương nhưng cầm chắc, nặng tay thường tạo cảm giác mọng nước hơn.

Có thể dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào phần vỏ. Quả vừa chín thường có độ chắc nhất định nhưng không cứng đanh. Nếu quả quá mềm, có nhiều phần lõm khi ấn, đó có thể là dấu hiệu đã chín kỹ hoặc bắt đầu xuống chất lượng.

Ngược lại, quả quá cứng, gần như không có độ đàn hồi thường chưa đạt độ chín thích hợp nếu mục đích là ăn ngay.

Không nên bóp hoặc ấn mạnh nhiều vị trí trên quả vì có thể làm dập phần thịt bên trong, khiến ổi nhanh hỏng hơn.

Đừng bỏ qua cuống và phần rốn quả

Cuống và lá đi kèm cũng là những chi tiết có thể quan sát khi mua ổi. Nếu quả còn cuống tươi, lá xanh và không bị khô héo, đó có thể là dấu hiệu quả mới thu hoạch hoặc chưa bị mất nước quá nhiều.

Ở phần rốn quả, có thể quan sát mức độ mở của các đường gân. Những quả có phần rốn còn nhỏ, khít thường chưa chín hoàn toàn; trong khi rốn mở rộng hơn thường cho thấy quả đã phát triển đến độ chín nhất định.

Tuy nhiên, đặc điểm này cũng thay đổi theo từng giống ổi nên chỉ nên xem là một dấu hiệu tham khảo, kết hợp với màu vỏ và độ chắc của quả.

Muốn chọn ổi giòn ngọt, người mua không nhất thiết phải dựa vào một dấu hiệu duy nhất. Cách đơn giản là kết hợp nhiều yếu tố: chọn quả hình dáng cân đối, vỏ căng và sáng, màu xanh nhạt hoặc bắt đầu ánh vàng, cầm chắc tay, cuống còn tươi và không có dấu hiệu dập nát. Nếu muốn ăn giòn, nên tránh những quả đã mềm hoặc chuyển vàng q