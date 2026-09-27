Tái sinh giấy chữ nổi Braille

Nhóm sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) thực nghiệm trên máy tái chế giấy RE - BRAILLE TECH. Ảnh: NGỌC QUỐC

Khát vọng phục vụ cộng đồng

Hành trình tìm kiếm tri thức của học sinh khiếm thị gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sự thiếu hụt tài liệu cùng chi phí vật tư chuyên dụng khá đắt. Thấu hiểu điều đó, nhóm sinh viên Trường Đại học Bách khoa gồm Trịnh Đình Lê Huy, Đoàn Thanh Hậu, Mai Nhật Quân, Phạm Phan Bảo Trúc và Huỳnh Phúc Minh Hiếu đã nghiên cứu một giải pháp kỹ thuật hữu ích dành cho người khiếm thị.

Ý tưởng khởi nguồn trong quá trình nhóm sinh viên đến giao lưu và chăm sóc người khiếm thị tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng. Tại đây, nhóm nhận thấy học sinh khiếm thị cần giấy Braille để ghi chép và học tập. Tuy nhiên, mỗi tờ giấy chữ nổi lại có giá khoảng 2.000 đồng, khoản chi phí tương đối lớn với những em có hoàn cảnh khó khăn. Trong khi đó, việc sử dụng thay thế bằng các loại giấy thông thường sẽ làm giảm xúc giác nhận biết chữ nổi qua thời gian. Do đó, nhóm bắt tay thiết kế thiết bị có khả năng phục hồi giấy Braille đã qua sử dụng, giúp tối ưu chi phí và duy trì nguồn tài liệu học tập lâu dài.

Nhằm đảm bảo tính khả thi cho đề tài, nhóm nghiên cứu chủ động khảo sát thực tế quy trình sản xuất tại Nhà máy Sản xuất Giấy và Bao bì Tân Long (phường Liên Chiểu). Được sự cố vấn từ các giảng viên, tháng 1/2026, nhóm bắt tay vào chế tạo thiết bị tái chế giấy thủ công mang tên RE - BRAILLE TECH. Đến tháng 3/2026, sản phẩm cơ bản đã hoàn thiện với cấu tạo tích hợp hệ thống 6 Rullo chuyển động đồng bộ.

Về nguyên lý vận hành, máy sở hữu 1 phễu chứa dung dịch phục hồi chuyên dụng cùng Rullo cán phủ để phân bố dung dịch đồng đều lên bề mặt giấy. Khi đưa những tờ giấy Braille đã qua sử dụng vào hệ thống, dung dịch thẩm thấu và lấp đầy các lỗ nhỏ cùng vết lõm do ký tự cũ tạo ra. Ngay sau đó, tờ giấy di chuyển qua hệ thống gia nhiệt giúp sấy khô cấp tốc và định hình lại cấu trúc liên kết sợi. Tiếp đến, mặt giấy đi qua 4 Rullo còn lại để nén phẳng tối đa, trả lại bề mặt hoàn chỉnh. Công thức chế tạo dung dịch phục hồi là những hợp chất xanh, thân thiện với môi trường.

Khẳng định hiệu quả thực tiễn

Sau khi hoàn thiện mô hình, nhóm nghiên cứu đưa sản phẩm giấy tái chế đến kiểm tra, đánh giá thực tế tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng. Thầy giáo Võ Quang Lực, giáo viên dạy Toán cho học sinh khiếm thị tại trung tâm nhận xét chất lượng tờ giấy Braille tái chế đạt 85% so với giấy mới nguyên bản. Sản phẩm cho thấy sự nỗ lực cùng tính đúng đắn trong phương án kỹ thuật của nhóm.

So với mức giá bán lẻ trên thị trường, mỗi tờ giấy sau khi phục hồi chỉ tốn chi phí khoảng 500 đồng. Ý nghĩa xã hội sâu sắc cùng tính sáng tạo cao đã giúp dự án RE-BRAILLE TECH gặt hái nhiều giải thưởng như: Lọt vào Top 10 Final Showcase - EPICS 8, do Công ty Dow Việt Nam phối hợp cùng Đại học Bang Arizona, Hoa Kỳ tổ chức và đoạt giải Nhì cuộc thi BK Shark 2026 do Trường Đại học Bách khoa tổ chức.

Đại diện nhóm, sinh viên Phạm Phan Bảo Trúc cho biết: “Thời gian tới, nhóm sẽ tiếp tục hoàn thiện sản phẩm. Sau khi hoàn thiện sản phẩm, nhóm sẽ kêu gọi các đơn vị, nhà hảo tâm tài trợ kinh phí để tạo thêm nhiều máy tặng cho các trung tâm đang dạy cho người khiếm thị nhằm thực hiện công tác an sinh xã hội. Tiếp đó, nhóm sẽ thương mại hóa, đăng ký bản quyền để tạo ra nhiều máy phục vụ nhu cầu của thị trường”.